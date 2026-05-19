VIDEO / Ravnozemljaš otputovao na Antarktiku kako bi dokazao da je Zemlja ravna. Nije mu se svidjelo ono što je otkrio

Još od vremena starih Grka, ljudi znaju da je Zemlja okurgla. Unatoč tome, neki su još uvijek uvjereni da živimo na divovskom disku koji pluta u svemiru, poznatom kao "ravna Zemlja". Sad se jedan od najpoznatijih internetskih "ravnozemljaša" konačno suočio s istinom.
Jeran Campanella, koji vodi popularnu stranicu o ravnoj Zemlji pod nazivom Jeransim, otputovao je na Antarktiku u sklopu putovanja pod nazivom Posljednji eksperiment. Campanella je osobno vidio da sunce ne zalazi tijekom ljeta na južnoj hemisferi, razotkrivajući jednu od najpoznatijih teorija zavjere, piše Nova.rs.
Tijekom boravka na Antarktiku, pred kamerama je izjavio: "Ponekad griješite u životu, a ja sam mislio da nema 24-satnog Sunca. Zapravo, bio sam prilično siguran u to. Istina je da Sunce kruži oko vas na jugu. Što to znači? Morate sami otkriti."
Campanella je zahvalio organizatoru putovanja, koje je koštalo 28.000 eura, iako nije izravno rekao da je Zemlja kugla. Campanella se pojavio i u dokumentarcu iz 2018. godine Behind the Curve, gdje je slučajno osporio vlastitu teoriju svjetlosnim eksperimentom.
U novom videu također priznaje da bi ga ljudi mogli smatrati "prevarantom", nekim tko sudjeluje u navodnom prikrivanju činjenice da je Zemlja okrugla.
"Shvaćam da ću biti nazvan prevarantom samo zato što ovo kažem, i znate što, ako ste prevarant jer ste iskreni, neka bude tako. Iskreno sam vjerovao da ne postoji 24-satno Sunce. Sad iskreno vjerujem da postoji."
Antarktika je kontinentalna otočna masa na južnom kraju našeg planeta. Zbog nagiba Zemlje, Sunce ne zalazi tijekom ljeta na južnoj ili sjevernoj hemisferi, jednostavno se kreće u krug na nebu. To znači da Sunce ostaje vidljivo tijekom cijelog dana, čak i u ponoć – fenomen poznat kao "ponoćno sunce".
Međutim, prema ravnozemljašima ili "Flerfovima", Antarktika je ledeni zid koji okružuje sve ostale kontinente i zadržava svjetske oceane. Prema njihovim tvrdnjama, Sunce izlazi i zalazi svaki dan, bez obzira je li ljeto ili ne. Kako bi objasnili dan i noć, većina ravnozemljaša vjeruje da se Sunce kreće u krugovima oko Sjevernog pola, dok sunčeva svjetlost djeluje poput reflektora nad Zemljom.
Znanstvenici tisućljećima znaju da je Zemlja kugla zbog jednostavne činjenice da Sunce zalazi u različito vrijeme na različitim mjestima. Kad bi Zemlja bila ravna, sjene bi bile iste duljine bez obzira na lokaciju. Za astronaute i robotske sonde, zakrivljenost Zemlje je odavno jasno vidljiva.
