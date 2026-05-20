FOTO, VIDEO / Eksplozija kod Pule: Policija uništila bombe u moru
Policija je u velikoj akciji čišćenja podmorja kod pulskog lukobrana iz mora izvukla čak 1.142 komada eksplozivnih sredstava i oko 4.000 komada različitog streljiva, među kojima su bile i dvije američke avionske bombe teške po 250 kilograma.
Od 11. do 20. svibnja 2026. godine provedena je složena akcija djelatnika Protueksplozijske službe, Zapovjedništva za intervencije i Policijske uprave istarske, koja je imala za cilj uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava pronađenih u moru na lokaciji obnove pulskog lukobrana.
Policija je izvijestila da, iako je planirano trajanje akcije trebalo biti tri tjedna, policijski službenici su intenzivno radili te su uklonili eksplozivna sredstva iz mora za manje od deset dana. Riječ je o 1.142 komada različitih eksplozivnih sredstava te oko 4.000 komada različitog streljiva.
PU istarska
Između ostalog, pronađene su dvije američke zrakoplovne bombe 500 LB, svaka težine oko 250 kilograma, koje na sebi nisu imale upaljače za aktivaciju. Osim njih, policijski službenici iz mora su izvadili 11 protupješačkih mina, 92 kilograma eksploziva TNT, 326 različitih upaljača za topničko streljivo te 819 komada različitih topničkih streljiva.
Eksplozivna sredstva, za koja je postojala sigurnosna prosudba da nisu sigurna za transport, policijski službenici uništili su kontroliranom eksplozijom na mjestu pronalaska, odnosno u moru.
Sva preostala pronađena i iz mora izvađena eksplozivna sredstva policijski službenici će u narednim danima, kad to vremenske prilike dopuste, uništiti metodom detonacije u fugasi na bivšem vojnom poligonu Marlera kod Ližnjana, s čime će ova akcija biti u potpunosti završena.
"Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i pridržavanju sigurnosnih mjera koje su uspostavili policijski službenici na području lukobrana. Ujedno obavještavamo građane kako će za vrijeme uništavanja eksplozivnih sredstava na Marleri, pristup biti ograničen s kopnene i morske strane te ih pozivamo da se pridržavaju uputa policijskih službenika na terenu", poručili su iz policije.
Podsjetili su građane da se još uvijek povremeno mogu pronaći zaostala eksplozivna sredstava, kako ona iz Drugog svjetskog rata, tako i ona novijeg datuma. Takva sredstva najčešće se pronalaze na odlagalištima otpada, uz prometnice, u moru te na zemljištima, prilikom obavljanja poljoprivrednih ili građevinskih radova.
Također, građane su upozorili da budu oprezni te da ukoliko pronađu predmete koji nalikuju na eksplozivna sredstva, ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja, već da o tome odmah obavijeste policiju.
"U slučaju uočavanja eksplozivnog sredstva u moru, s plovila ili prilikom ronjenja, savjetujemo građanima da zabilježe poziciju uz uporabu GPS sustava navigacije i po mogućnosti s bovom te da obavijeste o tome policiju. U slučaju ulova eksplozivnog sredstva unutar mreže ili podizanja na palubu plovila, potrebno je zaustaviti plovilo, ne vraćati eksplozivno sredstvo u more (kako se plovilo ne bi prevrnulo ili sredstvo eksplodiralo) te odmah javiti policiji na broj 192. Tada će na teren izaći stručne osobe protueksplozijske zaštite koje će na siguran način ukloniti sredstva i primjereno ih uništiti", zaključili su.
