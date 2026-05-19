Najglasniji zvuk u povijesti čuo se na 4.800 km i obišao je planet četiri puta: Ubijeno 36.000 ljudi

Generirao je val pritiska koji su detektirali barografi na najmanje 50 postaja diljem planeta. Prema izvješćima, poginulo je 36.000 ljudi, a erupcija je oslobodila pepeo koji je sljedeće godine smanjio globalnu temperaturu za 0,5 do 0,8 °C. Zbog toga je 1884. godina postala poznata kao „godina bez ljeta“.

Dana 27. kolovoza 1883. godine u 10:02 sati po lokalnom vremenu, u Sundskom prolazu između Jave i Sumatre, Zemlja je proizvela zvuk koji znanstvenici smatraju najglasnijim u dokumentiranoj povijesti.

Prema izvješću Britannice, posljednja eksplozija vulkana Krakatoa dosegnula je 310 decibela na izvoru. Tutnjava se čula na udaljenosti do 4.800 kilometara.

Štoviše, prasak nije bio samo „vrlo glasan zvuk“. Prema Acoustics Todayju, generirao je val pritiska koji su zabilježili barografi na najmanje 50 postaja širom planeta.

Ti su zapisi pokazali jedinstven obrazac u povijesti geofizike. Val je obišao Zemlju tri do četiri puta u svakom smjeru. Fenomen je ostao mjerljiv gotovo pet uzastopnih dana.

Najglasniji zvuk u decibelima

Skala decibela je logaritamska. Svako povećanje od 10 dB predstavlja deseterostruko povećanje intenziteta. Zato usporedba Krakatoe sa svakodnevnim zvukovima zahtijeva oprez.

Za usporedbu:

Normalan razgovor: 60 dB

Rock koncert blizu zvučnika: 120 dB (prag boli)

Polijetanje mlaznog aviona na 25 metara: 150 dB

Pucanje ljudskog bubnjića iznad: 160 dB

Atomska bomba u Hirošimi na 250 metara: oko 240 dB

Krakatoa 1883. (procjena): 310 dB

Prema fizici, 194 dB je teorijski maksimalna jačina zvuka u zraku na razini mora. Iznad toga više nije riječ o zvuku u tradicionalnom smislu, nego o atmosferskom udarnom valu.

Kada se govori o 310 dB na Krakatoi, riječ je o pritisku na izvoru izračunatom retroaktivno. Drugim riječima, to je procjena onoga što bi bilo zabilježeno.

Kako je najglasniji zvuk na Zemlji prešao 4.800 km

Četiri tisuće osamsto kilometara teško je pojmiti. Prema povijesnoj dokumentaciji, mornari na otoku Rodrigues prijavili su da su čuli „teške topovske pucnjeve“ sa sjeveroistoka.

Širenje je bilo moguće zahvaljujući kombinaciji više čimbenika. Oslobođena energija bila je golema, a oceanska topografija pogodovala je atmosferskom širenju.

U usporedbi s današnjim fenomenima, prema NOAA-i, događaji ovakvih razmjera iznimno su rijetki. U vulkanološkim zapisima pojavljuju se možda jednom u tisuću godina.

Valovi pritiska kružili su svijetom

Najmanje 50 meteoroloških postaja diljem planeta zabilježilo je uzastopne impulse pritiska. Prema radu Thomasa Gabrielsona, ti impulsi bili su zvuk koji je kružio oko planeta.

Zapis je impresivan. Svaki impuls predstavljao je puni krug, a povratak u početnu točku trajao je približno 36 sati.

Drugim riječima, tijekom gotovo pet dana zabilježeno je najmanje sedam detektabilnih impulsa. Taj jedinstveni obrazac ponovno je viđen tek 2022. godine.

Hunga Tonga 2022. godine

Podvodni vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai eruptirao je 15. siječnja 2022. u južnom Pacifiku. Prema časopisu Atmospheric Chemistry and Physics, bila je to najveća erupcija 21. stoljeća.

Hunga Tonga također je proizvela valove pritiska koji su kružili oko planeta. Bio je to prvi put nakon Krakatoe da je taj fenomen zabilježen modernim instrumentima.

Dobiveni podaci pomogli su u ponovnoj kalibraciji povijesnih procjena. Stari izračuni o Krakatoi dobili su izravnu potvrdu.

Ipak, Hunga Tonga bila je znatno slabija od Krakatoe po apsolutnom zvučnom pritisku. Međutim, pokazalo se da je mehanizam i dalje moguć.

Zašto je ovo važno za energetski i infrastrukturni sektor

Sundski prolaz nije samo povijesna zanimljivost. Prema globalnim pomorskim rutama, riječ je o jednom od najprometnijih energetskih prolaza na svijetu.

Drugim riječima, svaki veći seizmički ili vulkanski događaj na tom području ima potencijal poremetiti globalnu logistiku ukapljenog prirodnog plina, nafte i metalurškog ugljena.

Slično tome, offshore platforme i LNG terminali u regiji južnog Pacifika moraju biti projektirani tako da izdrže atmosferske udarne valove i vulkanske tsunamije.

Prema riječima inženjera za procjenu rizika u tom sektoru, događaj Krakatoa iz 1883. godine i danas služi kao referenca u modeliranju. Definira „najgori mogući scenarij“ za tsunamije vulkanskog podrijetla.

Što se promijenilo od 1883.

S druge strane, tehnologija praćenja radikalno se promijenila. Smithsonian upravlja Globalnim programom vulkanizma pomoću satelitskih senzora 24 sata dnevno.

Prema podacima USGS-a, NOAA održava plutače za detekciju tsunamija u svim oceanima. Međunarodne agencije danas mogu detektirati erupciju u roku od nekoliko sekundi.

Ipak, postoje ograničenja. Precizno predviđanje erupcija nekoliko sati unaprijed i dalje ostaje neriješen znanstveni izazov.

Nasljeđe najglasnijeg zvuka u povijesti

Prema specijaliziranim izvješćima, erupcija Krakatoe usmrtila je 36.000 ljudi. Većinu smrti uzrokovali su povezani tsunamiji koji su dosezali visinu veću od 40 metara.

Štoviše, erupcija je oslobodila pepeo koji je sljedeće godine smanjio globalnu temperaturu za 0,5 do 0,8 °C. Zbog toga je 1884. godina postala poznata kao „godina bez ljeta“ na sjevernoj hemisferi.

Drugim riječima, jedan geološki događaj promijenio je klimu, gospodarstvo i javnu percepciju moći prirode na planetarnoj razini. Pouke iz tog događaja i danas su relevantne za globalnu energetsku infrastrukturu.

Važno je naglasiti jedno upozorenje. Procjena od 310 dB ima određenu marginu pogreške jer se temelji na retroaktivnoj ekstrapolaciji zapisa iz 19. stoljeća.

Ipak, znanstveni konsenzus smatra da je Krakatoa najdokumentiraniji i najglasniji zvuk ikad proizveden na Zemljinoj površini. Zbog toga taj broj i dalje ostaje referentna vrijednost.