Nissan Amdur

Tko je izraelski diplomat kojem Milanović ne želi dati suglasnost za dolazak na mjesto veleposlanika?

19. svi. 2026. 16:10
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oruzanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanovic i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na obiljezavanju 35. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade Hrvatske vojske „Kune“. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Predloženi, ali ne i odobreni izraelskog veleposlanika, Nissan Amdur, čovjek kojem predsjednik Zoran Milanović već sedam mjeseci ne daje agreman za dolazak na mjesto izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, pripada generaciji izraelskih diplomata koji su karijeru gradili nakon Sporazuma iz Osla, u razdoblju kada je izraelska diplomacija intenzivno širila kontakte prema arapskom svijetu i zapošljavala stručnjake za arapski jezik, regionalnu politiku i bliskoistočne studije, piše Sandra Veljković za Večernji list.

Iako Milanović jasno kaže da odluka o nedavanju agremana nije usmjerena na osobu, nego na politiku tamošnje vlade, zanimljivo je kakav profil veleposlanika Izrael sada želi za Zagreb.

Riječ je o iskusnom karijernom diplomatu specijaliziranom za Bliski istok, arapski jezik i regionalnu sigurnost, a sam njegov izbor sugerira da Izrael u Zagreb nije planirao poslati politički eksponiranog ili ideološki profiliranog ambasadora, kao što to znaju činiti, nego profesionalca iz diplomatskog sustava naviklog na politički osjetljive odnose i kompleksna regionalna pitanja. 

Amdur je rođen u obitelji poljskih imigranata koji su se u Izrael doselili pedesetih godina prošlog stoljeća, a sa sestrom je bio prvi u obitelji koji je pohađao sveučilište. Interes za arapski jezik te povijest, kulturu i politiku muslimanskog svijeta razvio je još u srednjoj školi, a nastavio ga tijekom vojne službe i studija na Sveučilištu u Tel Avivu.

Izraelskom Ministarstvu vanjskih poslova pridružio se 1994., samo nekoliko mjeseci nakon potpisivanja Sporazuma iz Osla, u razdoblju kada je izraelska diplomacija intenzivno zapošljavala stručnjake za arapski jezik i bliskoistočne studije očekujući razvoj novih diplomatskih odnosa s arapskim svijetom.

Nakon ulaska u diplomatsku službu preselio se u Jeruzalem, gdje je magistrirao suvremene bliskoistočne studije. Tijekom diplomatske karijere služio je u Ankari i Kairu, dvjema ključnim regionalnim prijestolnicama u kojima su odnosi Izraela s državama regije tradicionalno među najosjetljivijim pitanjima izraelske vanjske politike.

