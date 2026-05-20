sirene u Vilniusu

Zračna uzbuna u europskoj zemlji: Predsjednik i premijerka odvedeni u sklonište

N1 Info
20. svi. 2026. 10:32
Litva je u srijedu izdala upozorenje na “zračnu opasnost”, pozivajući građane da potraže zaklon, te je obustavila promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od dronova koji bi mogli narušiti zračni prostor zemlje.

"Odmah potražite zaklon"

„Odmah potražite zaklon na sigurnom mjestu, pobrinite se za svoje bližnje i čekajte nove preporuke”, poručila je litavska vojska u poruci poslanoj građanima glavnog grada.

Nije odmah bilo jasno koliko je široko upozorenje distribuirano.

Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, javlja Reuters.

Predsjednik i premijerka u skloništu

„Zbog rizika od zračnog napada molimo sve osobe u zgradi da odu do najbližeg skloništa”, objavljeno je putem razglasa parlamenta.

Predsjednik Gitanas Nausėda i članovi njegova ureda evakuirani su u skloništa, potvrdio je glasnogovornik Frederikas Jansonas. Premijerka Inga Ruginienė također je odvedena u sklonište.

Litavski nacionalni centar za upravljanje krizama ranije je priopćio da je izdao upozorenje kao odgovor na dron u susjednoj Bjelorusiji koji je viđen kako leti prema Litvi, dodajući da podrijetlo drona još nije potvrđeno.

NATO-ov borbeni zrakoplov u utorak je srušio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije, priopćila je ta baltička država.

To je posljednji u nizu incidenata narušavanja zračnog prostora u regiji, u vrijeme učestalih ukrajinskih napada na susjednu Rusiju.

