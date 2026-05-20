Zračna uzbuna u europskoj zemlji: Predsjednik i premijerka odvedeni u sklonište

Litva je u srijedu izdala upozorenje na “zračnu opasnost”, pozivajući građane da potraže zaklon, te je obustavila promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od dronova koji bi mogli narušiti zračni prostor zemlje.
"Odmah potražite zaklon"
„Odmah potražite zaklon na sigurnom mjestu, pobrinite se za svoje bližnje i čekajte nove preporuke”, poručila je litavska vojska u poruci poslanoj građanima glavnog grada.
Nije odmah bilo jasno koliko je široko upozorenje distribuirano.
Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, javlja Reuters.
Predsjednik i premijerka u skloništu
„Zbog rizika od zračnog napada molimo sve osobe u zgradi da odu do najbližeg skloništa”, objavljeno je putem razglasa parlamenta.
Predsjednik Gitanas Nausėda i članovi njegova ureda evakuirani su u skloništa, potvrdio je glasnogovornik Frederikas Jansonas. Premijerka Inga Ruginienė također je odvedena u sklonište.
Litavski nacionalni centar za upravljanje krizama ranije je priopćio da je izdao upozorenje kao odgovor na dron u susjednoj Bjelorusiji koji je viđen kako leti prema Litvi, dodajući da podrijetlo drona još nije potvrđeno.
LITHUANIAN AUTHORITIES SAY A RUSSIAN ATTACK IS UNDERWAY AGAINST LITHUANIA
Children are taking shelter in schools under their desks due to air raid sirens.
In the city of Vilnius pic.twitter.com/nKjoUtbsxW
NATO-ov borbeni zrakoplov u utorak je srušio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije, priopćila je ta baltička država.
To je posljednji u nizu incidenata narušavanja zračnog prostora u regiji, u vrijeme učestalih ukrajinskih napada na susjednu Rusiju.
