Psorijaza noktiju: Uzrok, simptomi i kako se ovaj problem najbolje tretira?

Psorijaza je nezarazno stanje kože koje se može pojaviti na raznim dijelovima tijela pa tako i na noktima. Psorijaza noktiju je autoimuno stanje, a može se prepoznati po promjeni boje na noktu, udubljenju ili općenito promjenama izgleda noktiju na rukama i nogama. Ne postoji lijek za ovo stanje, ali određeni tretmani mogu ublažiti simptome.

Kako prepoznati psorijazu noktiju?

Psorijaza na noktima se može prepoznati po nizu simptoma. Tako će koža ispod noktiju na nogama ili rukama promijeniti boju. Boja može biti žuta, crvena, ružičasta ili smeđa.

Također, na noktima se mogu pojaviti udubljenja koja su mala, ali vidljiva golim okom i osjete se na dodir. Udubljenje može biti jedno ili ih može biti i više od 10 na jednom noktu.

Kod nekih osoba će se javiti promjena u strukturi noktiju. Mogu se pojaviti vodoravne brazde ili linije preko noktiju ili nokti mogu postati izrazito tanki, dok se sloj kože ispod nokta može početi ljuštiti i odvajati od ležišta nokta, a to onda može dovesti do razvoja gljivica ili bakterija ispod nokta pa nokat može poprimiti tamnu boju.

Zašto dolazi do psorijaze noktiju?

Psorijaza na noktima je autoimuno stanje koje nastaje zbog problema s imunološkim sustavom. Ovu vrstu psorijaze najčešće imaju muškarci stariji od 40 godina.

Često se psorijaza na noktima javlja kod osoba koje već imaju psorijazu ili kod onih kojima netko u obitelji ima psorijazu. Ova bolest nije zarazna i ne može se prenijeti na drugu osobu u dodiru s kožom.

Dijagnoza i tretiranje psorijaze noktiju

Psorijaza noktiju se može otkriti kod liječnika ili kod dermatologa. Oni će najčešće odmah na prvi pogled znati da se radi o ovom stanju, pogotovo kod osobe koje već imaju psorijazu na drugim dijelovima tijela.

Nekada će ipak trebati detaljniji pregled da se odredi ozbiljnost stanja.

Psorijaza se ne može izliječiti jer je to kronično stanje. Ipak, postojat će periodi kada će se povući i biti u remisiji. S druge strane, postoje određeni tretmani koji ublažavaju simptome.

Ovdje spadaju kortikosteroidi, injekcije, fototerapija, terapija laserom, a kod ozbiljnijih stanja je potrebno uzimati tablete.

Također, osoba si može pomoći u ublažavanju simptoma kremama koje sadrže aloe veru ili kapsaicin. Može se ubaciti više kurkume u prehranu jer ona ima antibakterijska i protuupalna svojstva ili se može koristiti kurkuma u obliku tableta.

Važno je i redovito čistiti i rezati nokte.

Pomoći može i uzimanje vitamina D i retinoida.

Zaključak

Psorijaza na noktima se najčešće javlja kod osoba koje već imaju psorijazu na nekom drugom dijelu tijela. Ova vrsta psorijaze se može prepoznati po raznim promjenama na noktima, a ako se ne tretira može doći do pojave bakterija ili gljivica.

Ipak, ne postoji lijek za psorijazu jer je to kronično stanje, ali postoje razni načini kako se mogu ublažiti simptomi.