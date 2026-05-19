Pokazalo se da je taj pristup bio ispravan. Sve tri moje kćeri izrasle su u iznimno uspješne žene. Susan je postala direktorica YouTubea, Janet liječnica, a Anne suosnivačica i direktorica tvrtke 23andMe. Sve su uspjele u vrlo konkurentnim profesijama u kojima muškarci i dalje dominiraju“, napisala je Esther u kolumni za MakeIt.