Mate Uzinić za N1: Ako ne poslušamo glas razuma pape Lava, nećemo imati budućnost

"Čovjek se ne bi smio pomiriti s onim što je u svijetu loše. Svi mi trebamo biti graditelji boljeg svijeta. Algoritmi nas mogu okružiti s istomišljenicima, u kojima su drugi problem, oni koji smetaju, koje treba maknuti i onda se stvara svijet u kojima se polariziramo, u kojima nismo braća i sestre. Moramo se boriti protiv takvih pogleda, pokušati otkriti u drugima ljudsko lice, čuti ljudski glas, biti drugima braća i sestre, bližnji. To je ono što svatko od nas treba i uvijek moramo polaziti od sebe, ne od drugih. U nama vidimo samo dobro, a u drugima loše. Nije svijet crno-bijeli, svi smo mi dobri i loši, ali se trebamo truditi biti bolji."