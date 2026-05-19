Mate Uzinić za N1: Ako ne poslušamo glas razuma pape Lava, nećemo imati budućnost
Riječka nadbiskupija organizirala je susret urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem. U razgovoru s našim Bornom Šmerom Uzinić je upozorio na opasnosti gubitka ljudskosti i sve veće polarizacije društva, poručivši da tehnologija mora ostati alat čovjeku.
"Ne trebamo se bojati kritike"
Kako se nositi s kritikama?
"Dobro je da postoje kritike. Onaj kome se kritika upućuje se treba preispitati i vidjeti je li kritika opravdana te pokušati od kritike krenuti i vidjeti što može učiniti bolje. Onaj koji upućuje kritiku treba vidjeti koji su mu motivi - samo da se kritizira ili želja da se pomogne. Kritika je dobra i ne trebamo je se bojati", odgovorio je Mate Uzinić.
Gubimo li ljudsko lice?
"Postoji opasnost da se ljudsko lice izgubi i da se izgubimo mi, da izgubimo druge. To je ono na što papa Lav upozorava pozivajući sve na odgovornost, a ja bih podcrtao odgovornost svakoga od nas - za sebe da ostanemo mi, ali i za druge da ih ne izgubimo, da im pomognemo te da štitimo njihovo lice i glas."
"Sami ne možemo, potrebni su nam drugi"
Koji su najveći izazovi koje pred nas stavlja umjetna inteligencija i razvoj tehnologije?
"Najveći problem je ako nam to prestane biti sredstvo. Ako ih koristimo kao sredstva, onda ona mogu biti dobra, ako nam prestanu biti sredstva i preuzmu kontrolu u našem životu, ako izgubimo svoje lice, glas, umjesto njih ponudimo glas umjetne inteligencije, onda ćemo izgubiti sebe. Problem je kada nam umjetna inteligencija zamijeni drugoga. Kada dozvolimo umjetnoj inteligenciji da postane nešto što održava nas same, zamijeni onog drugoga, zatvori nas u začarani krug, ne dozvoljava nam da dođemo u kontakt s drugima. Sami ne možemo, nitko nije otok, potrebni su nam drugi, a ta umjetna sredstva nas mogu zavarati."
"Čovjek se ne bi smio pomiriti s onim što je u svijetu loše"
Kako se čovjek može pomiriti sa svijetom u kojem danas živi?
"Čovjek se ne bi smio pomiriti s onim što je u svijetu loše. Svi mi trebamo biti graditelji boljeg svijeta. Algoritmi nas mogu okružiti s istomišljenicima, u kojima su drugi problem, oni koji smetaju, koje treba maknuti i onda se stvara svijet u kojima se polariziramo, u kojima nismo braća i sestre. Moramo se boriti protiv takvih pogleda, pokušati otkriti u drugima ljudsko lice, čuti ljudski glas, biti drugima braća i sestre, bližnji. To je ono što svatko od nas treba i uvijek moramo polaziti od sebe, ne od drugih. U nama vidimo samo dobro, a u drugima loše. Nije svijet crno-bijeli, svi smo mi dobri i loši, ali se trebamo truditi biti bolji."
"Glas pape Lava ostaje glas razuma"
Koji je vaš kratki osvrt na papu Lava?
"Papa govori polazeći od kršćanske poruke, postao je papa u uskrsnom vremenu i to vrijeme je povezano s pozdravom "mir vama, Krista Uskrsloga". Taj pozdrav je obilježio početak njegovog pontifikata. Taj pozdrav i ponuda mira Krista Uskrsloga, koji je razoružan mir, gdje naglasak nije na onome tko je jači nego onome tko više ljubi, je obilježio ovu godinu njegovog pontifikata, koji je obilježen mržnjom, ratovima, sukobima i ne znamo gdje im je kraj. Njegov glas koji polazi od Kristovog glasa, u ovom vremenu, osobito u vrhu političke moći, gdje se ne čuje glas razbora, ljubavi i bratstva, njegov glas ostaje glas razuma i zato sam mu zahvalan. Nastavio je činiti ono što je činio papa Franjo. Vidjeli smo da papa Lav zna biti izravan kada je to potrebno. Ako ne poslušamo taj glas razuma, nećemo imati budućnost."
