Cate Blanchett: "Volim muškarce, ali..."

Australska glumica Cate Blanchett izjavila je na filmskom festivalu u Cannesu da je pokret #MeToo u Hollywoodu “vrlo brzo ugušen”, iako je prije deset godina dominirao raspravama o rodnoj ravnopravnosti i zlostavljanju u filmskoj industriji.
Oglas
Tijekom razgovora održanog u nedjelju, Cate Blanchett je govorila o tome kako smatra da se početni zamah pokreta izgubio.
“Vrlo brzo je ugušen, što mi je zanimljivo”, rekla je Blanchett.
“Postoji mnogo ljudi s platformom koji mogu relativno sigurno progovoriti i reći: ‘To mi se dogodilo.’ A onda prosječna žena ili osoba na ulici kaže ‘i meni’. Zašto se to onda tako brzo utiša?” upitala je glumica, piše The Guardian.
Blanchett je i ranije bila glasna zagovornica rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji. Godine 2018., kada je predsjedala žirijem festivala u Cannesu, sudjelovala je u prosvjedu na crvenom tepihu zajedno s još 81 ženom. Broj je simbolizirao ukupan broj redateljica čiji su filmovi tijekom povijesti festivala bili uvršteni u službenu konkurenciju, u usporedbi s čak 1.866 muških redatelja.
"Šale uvijek postanu iste, postane dosadno"
Govoreći o današnjoj situaciji na filmskim setovima, Blanchett je rekla da se stvari nisu bitno promijenile.
“I dalje sam na filmskim setovima i svaki dan brojim ljude. Ima deset žena i 75 muškaraca svakog jutra”, rekla je.
“Volim muškarce, ali šale uvijek postanu iste. Moraš se malo pripremiti na to, navikla sam, ali svima postane dosadno kada uđeš u homogeno radno okruženje. Mislim da to utječe i na sam rad.”
Te 2018. godine Cannes je bio kritiziran jer su samo tri filma redateljica bila uključena u službenu konkurenciju od ukupno 21 naslova. Blanchett je tada branila festival, rekavši da se promjene “neće dogoditi preko noći”.
Julianne Moore: Kad sam ja počinjala, bilo je vrlo neobično vidjeti žene
O temi rodne zastupljenosti govorila je i glumica Julianne Moore, koja smatra da je situacija danas ipak nešto bolja nego prije deset godina.
Na događanju Kering Women in Motion prisjetila se iskustva sa seta oko 2016. godine, kada su jedine žene bile ona i treća asistentica kamere.
“Sjećam se da sam bila na setu gdje smo jedine žene bile ja i treća asistentica kamere. Bilo je to kada je Hillary Clinton izgubila izbore i obje smo bile slomljene. Rekla sam joj: ‘Pogledaj oko sebe. Mi smo jedine ovdje.’ Danas ipak vidim više žena u filmskim ekipama. Kad sam ja počinjala, bilo je vrlo neobično vidjeti žene u tehničkim ekipama”, rekla je Moore.
Blanchett je u Cannesu otkrila i da će glumiti u novom filmu redatelja Bradyja Corbeta, poznatog po filmu “The Brutalist”. Riječ je o “X-rated” projektu smještenom u 1970-e godine, u kojem će glumiti i Selena Gomez te Michael Fassbender.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas