FOTO / Puknuo most na graničnom prijelazu Gradiška

N1 Info
19. svi. 2026. 07:03
09:06
Dejan Rakita / Pixsell

Ograda mosta preko Save kod Gradiške na bosansko-hercegovačkoj strani najfrekventijeg graničnog prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine urušila se što je dovelo do obustave prometa, objavio je u utorak ujutro bosanskohercegovački auto-moto klub.

"Zbog urušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen pomet na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet", stoji u objavi BIHAMK-a.

Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u BiH urušila se ograda dijela mosta koji je izgrađen početkom 60-ih godina prošlog stoljeća.

Most kod Gradiške deseteljećima je usko grlo u prekograničnom prometu jer ga svakodnevno prelaze stotine kamiona i putničkih vozila a na bosanskohercegovačkoj strani od njega vodi tek uska cesta kroz naselje pa su česta zagušenja prometa.

Zbog toga je sagrađen novi most preko Save kao i granični prijelaz no on još nije u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH.

Otvaranje prijelaza blokira član Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO) Zijad Krnjić koji ne želi dati suglasnost za izmjene pravilnika o carinskoj službi pa na prijelaz ne mogu biti raspoređeni carinici niti se može provoditi carinski nadzor.

Krnjić svoju suglasnost uvjetuje izmjenama koeficijenata po kojima se prihodi od PDV-a dijele između entiteta i tvrdi da je postojećim omjerima oštećena Fderacija BiH.

