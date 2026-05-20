"ima ime i prezime"
SDP i Možemo predstavili zajedničku kampanju i "knjigu Plenkovićeve inflacije"
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime i to je Andrej Plenković, predstavljajući u srijedu na Trgu sv. Marka zajedničku kampanju SDP-a i Možemo! "Plenkovićeva inflacija", kojom optužuju Vladu za rast cijena i pad životnog standarda građana.
Hajdaš Dončić ustvrdio je kako je Vlada u protekle četiri godine odbijala sve prijedloge oporbe za suzbijanje inflacije te poručio da SDP i Možemo! kreću u obilazak gradova diljem Hrvatske kako bi s građanima razgovarali o posljedicama rasta cijena i predstavili svoja rješenja.
Najavio je da će stranački dužnosnici i saborski zastupnici obilaziti trgove, parkove, kafiće i sportske klubove u više od 20 gradova i općina, od Vukovara, Varaždina i Koprivnice do Splita, Zadra i Šibenika.
"Moramo vratiti kulturu dijaloga, argumenata i činjenica. Bez toga Hrvatska ne može naprijed. Želim da Hrvatska 2032. bude sasvim drugačije mjesto za život", rekao je Hajdaš Dončić.
Kazao je kako inflacija ne pogađa jednako sve građane, istaknuvši da su najviše pogođeni umirovljenici i građani s nižim primanjima koji velik dio kućnog budžeta izdvajaju za hranu i energiju - njihova je realna inflacija, prema njegovim riječima, veća od 20 posto.
Kao ključne mjere SDP-a i Možemo! istaknuo je porez na ekstraprofit dobitnika inflacije, a to su, naveo je, trgovački lanci, telekomi i banke, zatim ulaganja u energetsku samodostatnost i solarizaciju kućanstava te jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje.
"U deset godina povećali smo uvoz hrane za dvije milijarde eura. Europska sredstva trošena su neselektivno, umjesto za povećanje prehrambene i energetske samodostatnosti Hrvatske", rekao je Hajdaš Dončić, dodavši da je Vlada propustila ojačati Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja koja bi mogla sankcionirati kartelne dogovore.
"Dobitnici inflacije u Hrvatskoj su strani trgovački lanci, telekomi i banke. Oni nisu naši neprijatelji, plaćeni su od svojih vlasnika. Onaj tko im to dozvoljava plaćen je od hrvatskih poreznih obveznika - Andrej Plenković. Zato kažemo da inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime – Plenkovićeva inflacija", rekao je Hajdaš Dončić.
"Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa - ona je rješiva"
Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić poručila je da "Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa" te da je rješiva. Navela je kako je Vlada propustila iskoristiti 25 milijardi eura europskih fondova za suzbijanje uzroka inflacije, umjesto toga povećavši uvoz hrane za dvije milijarde eura i ne osiguravši energetsku neovisnost.
"Jedino što zna reći jest kako je potrošio novce. Potrošio ih, ali nije osigurao prehrambenu samodostatnost, energetsku samodostatnost niti javno dostupno i priuštivo stanovanje", ustvrdila je Benčić.
Ocijenila je da su Vladine mjere bile horizontalne i nedovoljno usmjerene prema najugroženijim skupinama građana. "Zašto ne može ciljano? Jer nemamo registar kućanstava. U 30 godina, koliko su pretežno oni na vlasti, ova država nije uspjela popisati kućanstva. Nismo uspjeli ni popisati birače", rekla je Benčić.
Najavila je i da će građani svoja iskustva i poruke Vladi moći upisati u "knjigu Plenkovićeve inflacije", a čitat će ih se u Hrvatskom saboru. "Kada ispunimo knjigu, probat ćemo je ostaviti u muzeju 'Prekinutih veza' i prekinuti loše veze s HDZ-ovom izrazito lošom, katastrofalnom ekonomskom politikom", rekla je Benčić.
Na upit o ulozi Hrvatske narodne banke, Hajdaš Dončić je podsjetio da su oporbeni zastupnici više puta tražili raspravu u Saboru o monetarnoj politici te ustvrdio da su i Vlada i druge institucije mogle učiniti više.
"Zašto to niste napravili? Imate samo dva odgovora: ne želim jer sam strani plaćenik ili ne znam", ocijenio je čelnik SDP-a, dodavši da bez političke volje nema ni razvoja.
"Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno"
Na pitanje o najavljenim izmjenama kaznenog zakonodavstva i mogućem uvođenju doživotnog zatvora, Hajdaš Dončić rekao je da SDP i Možemo! pripremaju cjelovit prijedlog reforme pravosuđa, umjesto "vatrogasnih mjera" nakon pojedinačnih tragedija.
Benčić je pritom naglasila da problem nije samo u visini kazni nego u slabljenju institucija i izostanku preventivnog djelovanja države.
"Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno. Mi želimo naglasak staviti na preventivne mjere koje će na vrijeme dizati crvene zastavice", rekla je Benčić. Dodala je kako su o femicidu govorili godinama i tražili istražno povjerenstvo, ali su odbijeni te da "nam se to sada obilo o glavu na najgori mogući način".
