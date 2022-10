Jandroković: Sjednicom antikorupcijskog vijeća oporba želi provokaciju

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/Pixsell

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković opovrgnuo je da HDZ želi zabraniti saslušanje bivšeg šefa Janafa na sjednici antikorupcijskog vijeća istaknuvši da oporbi nitko ne brani pravo govoriti na vijeću, no ne zna koliko je Uskokov optuženik za teška koruptivna djela vjerodostojan sugovornik.

“Naravno da nitko neće zabraniti održavanje sjednice, ili dolazak nekih od onih koji su pozvani”, rekao je u srijedu Jandroković gostujući u emisiji “S Markova trga” Prvog programa Hrvatskog radija. No, upozorio je kako antikorupcijsko vijeće, kao Nacionalno vijeće za praćenje i provedbu nacionalnog programa suzbijanja korupcije, nije operativno tijelo koje saslušava, pa se tako “ono što će se tamo događati teško može nazvati saslušanjem”. Ocijenio je da sjednicom antikorupcijskog vijeća oporba želi incident i provokaciju.

Također smatra upitnim koliko je Dragan Kovačević, koji je ključni sugovornik Vijeća, kao “osoba koja je Uskočki optuženik za teška koruptivna djela” vjerodostojan sudionik takvog razgovora.

Istaknuo je kako postoje legitimni proceduralni načini za saslušanja, bilo kroz radna tijela, kojih je u Saboru 29, ili kroz istražno povjerenstvo, a “ovo je kršenje procedure”. “Smatram da to nije korektno, da je to rušenje institucije, rušenje procedure i stvaranje kaosa”, kazao je. No, dodao je, to oporbu ne zanima, jer “oni žele incident, oni žele provokaciju”.

Rekao je kako očekuje da će isto stručno mišljenje dati sutra i Odbor za ustav, poslovnik i političke sustave, a na novinarsko pitanje hoće li HDZ podržati inicijativu oporbe da se osnuje istražno povjerenstvo, kazao je kako će to ovisiti o tekstu samoga zahtjeva te da “ukoliko će se na bilo koji način dotaknuti pravosudnih procesa koji su u tijeku, naravno da ćemo to morati odbiti”.

Izbori u BiH: Treba čestitati Čoviću i Krišto na najboljim rezultatima do sada

Govoreći o rezultatima izbora u BiH, Jandroković je kazao kako treba biti realan i prije svega čestitati Draganu Čoviću, predsjedniku HDZ-a, i posebno gospođi Borjani Krišto na sjajnim rezultatima, a i svakako i svim kandidatima i kandidatkinjama HDZ-a i Hrvatskoga narodnog sabora (HNS), “jer ostvarili su, po riječima gospodina Čovića, najbolji rezultat do sad, koji im jamči da će biti predstavljeni i formirati vlast i na razini Federacije i na razini države”.

“Bitno je da će legitimni predstavnici hrvatskog naroda obnašati važne funkcije”, ustvrdio je. Istaknuo je kako, međutim, ne možemo biti zadovoljni što u predsjedništvu Hrvate predstavlja Željko Komšić, jer on nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda. “I ovoga puta, pokazalo se da je većinski narod u Federaciji, Bošnjaci, političkim inženjeringom izabrao predstavnika Hrvata, i na tome će trebati raditi u budućem razdoblju”, rekao je, uz ostalo, Jandroković.

Pozdravio je odluku visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta vezanu uz promjene izbornog zakona kao “pravila koja će jamčiti politički opstanak Hrvata u BiH i legitimno predsjedništvo Hrvata u BiH”, te poručio kako je riječ o koraku naprijed za Hrvate u BiH.

Smatra kako je u tom smislu govoriti o neuspjehu hrvatske politike, “o nekoj katastrofi ili izdaji, o čemu je govorio predsjednik Republike, zaista promašeno i smiješno”. “Predstavnici Mosta, pa i predsjednik Republike, očito su shvatili da su vodili potpuno krivu politiku prije izbora, da su pogrešno procijenili i sada pokazuju određenu nervozu i, rekao bih, zavist na to što su predstavnici hrvatskog naroda kroz HDZ i HNS ostvarili odlične rezultate”.

Na novinarsko pitanje je li školovanje zastupnika HDZ-a Ante Bačića u ratnoj školi protivno zakonu i je li, kako tvrdi predsjednik Zoran Milanović, osobno asistirao u tom kršenju zakona, Jandroković je ustvrdio kako je “apsurdno govoriti o kaznenom dijelu” te da se sigurno ne radi ni o kakvoj povredi zakona “a može li zastupnik Bačić uspješno pohađati tu školu, pokazat će vrijeme”.

