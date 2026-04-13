Jandroković u povodu Jom HaŠoe: Ravnodušnost ne smije imati mjesto u društvu

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je, u povodu Jom HaŠoe, Dana sjećanja na žrtve Holokausta, pozvao na očuvanje kulture sjećanja te na odlučno suprotstavljanje svakom obliku nepravde, mržnje i isključivosti.
Istaknuo je kako je Jom HaŠoa dan kada se „u tišini i s dubokim poštovanjem prisjećamo žrtava Holokausta“, naglasivši da sjećanje na milijune nevinih ljudi obvezuje na budnost pred svim oblicima nepravde.
Jandroković je u priopćenju podsjetio i na ustanak u Varšavskom getu 1943. godine, istaknuvši hrabrost njegovih sudionika koji su se suprotstavili sustavnom ubijanju, ponižavanju i dehumanizaciji Židova.
„Njihov čin ostaje trajni simbol otpora zlu i nadahnuće u borbi za slobodu“, poručio je.
Naglasio je kako ovaj dan nije samo prisjećanje na prošlost, nego i poziv na djelovanje u sadašnjosti, osobito u vremenu kada se društva suočavaju s podjelama.
Pozvao je na obranu ljudskog dostojanstva, slobode i različitosti te istaknuo važnost njegovanja kulture sjećanja i istine kao temelja odgovornog i pravednog društva.
U poruci je upozorio i da ravnodušnost ne smije imati mjesto u društvu, poručivši kako solidarnost i humanost moraju ostati trajno opredjeljenje.
Jom HaŠoa, Dan sjećanja na žrtve Holokausta, ove se godine obilježava 13. i 14. travnja u spomen na žrtve nacističkih logora i progon židovskog naroda tijekom Drugoga svjetskog rata.
