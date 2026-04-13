Oglas

Sjećanja na žrtve Holokausta

Jandroković u povodu Jom HaŠoe: Ravnodušnost ne smije imati mjesto u društvu

author
Hina
|
13. tra. 2026. 18:10
Gordan Jandroković
Marko Prpic/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je, u povodu Jom HaŠoe, Dana sjećanja na žrtve Holokausta, pozvao na očuvanje kulture sjećanja te na odlučno suprotstavljanje svakom obliku nepravde, mržnje i isključivosti.

Oglas

Istaknuo je kako je Jom HaŠoa dan kada se „u tišini i s dubokim poštovanjem prisjećamo žrtava Holokausta“, naglasivši da sjećanje na milijune nevinih ljudi obvezuje na budnost pred svim oblicima nepravde.

Jandroković je u priopćenju podsjetio i na ustanak u Varšavskom getu 1943. godine, istaknuvši hrabrost njegovih sudionika koji su se suprotstavili sustavnom ubijanju, ponižavanju i dehumanizaciji Židova.

„Njihov čin ostaje trajni simbol otpora zlu i nadahnuće u borbi za slobodu“, poručio je.

Naglasio je kako ovaj dan nije samo prisjećanje na prošlost, nego i poziv na djelovanje u sadašnjosti, osobito u vremenu kada se društva suočavaju s podjelama.

Pozvao je na obranu ljudskog dostojanstva, slobode i različitosti te istaknuo važnost njegovanja kulture sjećanja i istine kao temelja odgovornog i pravednog društva.

U poruci je upozorio i da ravnodušnost ne smije imati mjesto u društvu, poručivši kako solidarnost i humanost moraju ostati trajno opredjeljenje.

Jom HaŠoa, Dan sjećanja na žrtve Holokausta, ove se godine obilježava 13. i 14. travnja u spomen na žrtve nacističkih logora i progon židovskog naroda tijekom Drugoga svjetskog rata.

Teme
holokaust jom hašoa međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ