Kako radi klima bez vanjske jedinice

Zamislite da je sredina srpnja, termometar pokazuje 38 stupnjeva, a vi živite u stanu u starogradnji gdje vam je suvlasnik odbio zahtjev za montažu klime na fasadu. Ili ste u zaštićenoj zgradi, onoj lijepoj s fasadom iz 19. stoljeća, gdje bi svaka vanjska jedinica izgledala kao tvornica pričvršćena na umjetničko djelo. Što onda?
Za takve situacije postoje klime bez vanjske jedinice. No umjesto praznih tvrdnji da su "odlične" i da su "budućnost klimatizacije", vrijedi pogledati kako ti uređaji zapravo rade i što od njih možete očekivati.
Sve u jednom kućištu
Klasična split klima funkcionira tako da jedan dio sustava radi unutra, a drugi vani. Unutarnja jedinica upuhuje hladan zrak u prostoriju, dok vanjska jedinica ispušta toplinu na otvoreno. Između njih teku bakrene cijevi punjene rashladnim medijem, a montaža zahtijeva ozbiljne instalaterske radove.
Klima bez vanjske jedinice, poznata i kao monoblock klima, radi na potpuno drugačijem principu. Sav posao obavlja jedan uređaj montiran na unutarnji zid. Kompresor, izmjenjivač topline, ventilator i elektronika smješteni su u jednom kompaktnom kućištu. Nema bakrenih cijevi koje prolaze kroz zid. Nema one kutije koja zuji na balkonu.
No ako je sve unutra, kako onda toplina izlazi van?
Dva otvora umjesto jedne kutije
Monoblock klima koristi dva otvora u zidu, obično promjera oko 16 centimetara, prekrivena diskretnim rešetkama s vanjske strane. Kroz te otvore odvija se izmjena zraka s vanjskim prostorom.
Uređaj usisava topli zrak iz prostorije, provlači ga kroz izmjenjivač topline gdje se hladi, a zatim ga vraća natrag u prostoriju osvježenog i ohlađenog. Istovremeno, toplina koju je uređaj izvukao odlazi prema van kroz te iste kanale u zidu. Rešetke na fasadi su male, nenametljive i gotovo nevidljive s ulice.
Za razliku od mobilnih klima uređaja koji koriste debelu cijev provučenu kroz prozor ili vrata, ovo rješenje je trajno, čisto i znatno učinkovitije jer nema gubitaka energije kroz loše brtvljene otvore.
Inverter tehnologija čini razliku
Starije generacije klima bez vanjske jedinice imale su zasluženu reputaciju bučnih i ne pretjerano učinkovitih uređaja. No stvari su se značajno promijenile. Noviji modeli koriste inverter kompresore koji ne rade po principu "uključi se na punu snagu, pa se ugasi". Inverter kompresor kontinuirano prilagođava brzinu rada prema potrebama prostorije.
To znači manju potrošnju energije, tiši rad i stabilniju temperaturu bez neugodnih naglih skokova. Razlika je otprilike kao između automobila koji vozi samo u prvoj i petoj brzini i onog s automatskim mjenjačem koji glatko prelazi između stupnjeva prijenosa.
Koliko su zapravo tihi?
Pitanje buke je razumljiva briga jer je kod ovih uređaja kompresor smješten unutra, u istoj prostoriji s vama. Kod klasične split klime kompresor zuji vani na balkonu i nikome ne smeta. Ovdje je druga priča.
Ipak, noviji modeli su u tom pogledu napravili velik iskorak. Neki od boljih uređaja na tržištu rade na svega 27 dB — to je tiše od šapta. Za usporedbu, prosječan hladnjak proizvodi oko 40 dB. Nisu svi modeli toliko tihi, naravno, ali kvalitetniji uređaji danas bez problema rade i u spavaćoj sobi.
Grijanje i hlađenje u jednom
Većina novijih klima bez vanjske jedinice ne samo da hladi ljeti, nego može i grijati u prijelaznim mjesecima jeseni i proljeća. To ih čini praktičnom zamjenom za električne grijalice koje troše znatno više struje za istu količinu topline.
Princip je jednostavan — uređaj samo obrne smjer rada. Umjesto da izvlači toplinu iz prostorije i šalje je van, povlači toplinu iz vanjskog zraka i unosi je unutra.
Tko ima najviše koristi od ovog rješenja?
Klima bez vanjske jedinice namijenjena je određenom profilu korisnika i prostora. Ako živite u stanu u starogradnji ili zgradi sa zaštićenom fasadom, ovo je možda jedino rješenje koje ćete uopće moći ugraditi. Urbanistički propisi u mnogim gradovima zabranjuju montažu vanjske jedinice, a sustav s dvjema diskretnim rešetkama na fasadi prolazi čak i najstrože provjere.
Za prostorije do 30 ili 35 četvornih metara ovi uređaji pružaju sasvim dovoljnu snagu hlađenja. Jači modeli s mogućnošću grijanja pokrivaju i nešto veće prostore, pa mogu služiti cijelu godinu. Otvoreni koncepti stanova do 45 m² također dolaze u obzir, posebno ako raspored prostorija omogućuje dobru cirkulaciju zraka.
Gdje ovo rješenje ima granice?
Klime bez vanjske jedinice ne mogu sve. Kapacitet hlađenja je ograničen, pa za velike urede, kuće s više prostorija ili prostore iznad 45 m² i dalje su pogodniji klasični split ili multi-split sustavi.
Valja znati i jedan praktičan detalj — uređaj zahtijeva nesmetan protok zraka oko sebe, što znači da ispred njega ne smijete staviti ormar ili kauč. Ako blokirate protok, učinkovitost pada, a uređaj troši više energije.
Montaža ne zahtijeva postavljanje vanjske jedinice niti bakrenih cijevi, ali ipak trebate izbušiti dva otvora u zidu. U nekim starijim zgradama zidovi mogu biti deblji od uobičajenih, što zna malo zakomplicirati posao. Radi se o jednokratnom zahvatu — sve nakon toga je jednostavno.
Pametne funkcije koje podižu iskustvo
Osim hlađenja i grijanja, noviji uređaji donose i nekoliko korisnih dodataka. Wi-Fi upravljanje putem mobilne aplikacije omogućuje da uključite klimu dok se još vozite kući s posla. HEPA filtri pročišćavaju zrak od peludi, prašine i sitnih čestica, što će posebno cijeniti alergičari.
Većina boljih modela automatski prilagođava potrošnju energije prema uvjetima u prostoriji, pa ne morate stalno ručno podešavati temperaturu. Tu je i funkcija odvlaživanja zraka, koja dobro dođe u vlažnim ljetnim danima kada ljepljivost zna smetati jednako kao i sama vrućina.
Na što paziti prije kupnje
Prije nego što se odlučite, provjerite nekoliko stvari. Izmjerite prostoriju koju želite hladiti i usporedite njezinu kvadraturu s kapacitetom uređaja. Provjerite debljinu zida jer je to bitno za ugradnju ventilacijskih kanala. Razmislite i o položaju uređaja u prostoriji — treba imati slobodan pristup zraku s obje strane. Energetski razred izravno utječe na račune za struju. Inverter modeli troše i do 30 posto manje energije od klasičnih, pa se viša početna cijena kroz vrijeme isplati. Ako vam je važan miran san, obratite pažnju i na razinu buke — razlika između 27 i 45 dB u praksi je ogromna.
Razmislite i trebate li samo hlađenje ili i grijanje. Modeli koji rade obostrano dobro dođu u listopadu, kad temperature počnu padati, a centralno grijanje još nije uključeno.
