Milanović: Sjećamo se holokausta kako bismo znali cijeniti vrijednost mira

"Danas obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i izražavamo duboki pijetet i počast milijunima ljudi koji su ubijeni u nacističkim koncentracijskim logorima među kojima je bio i Auschwitz, oslobođen na današnji dan", naglasio je Zoran Milanović u objavi na društvenim mrežama.