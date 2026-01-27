Oglas

Milanović: Sjećamo se holokausta kako bismo znali cijeniti vrijednost mira

Hina
27. sij. 2026. 12:54
Svecano obiljezavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva odrzalo se u vojarni Pukovnik Marko Zivkovic na Pleso. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović istaknuo je na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta da je važno sjećati se i komemorirati veliku patnju i žrtvu židovskog naroda kako bismo znali cijeniti vrijednost mira, čovječnost i prijateljstvo među ljudima i narodima.

"Danas obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i izražavamo duboki pijetet i počast milijunima ljudi koji su ubijeni u nacističkim koncentracijskim logorima među kojima je bio i Auschwitz, oslobođen na današnji dan", naglasio je Zoran Milanović u objavi na društvenim mrežama.

Važno je, naglasio je, sjećati se, poštivati i komemorirati veliku patnju i žrtvu židovskog naroda kako bismo danas i ubuduće znali cijeniti vrijednost mira, čovječnost i prijateljstvo među ljudima i narodima.

"Holokaust nikada ne smije biti zaboravljen!", poručio je hrvatski predsjednik.

Antisemitizam Auschwitz Holokaust Međunarodni dan sjećanja Žrtve Holokausta

