Milanović: Sjećamo se holokausta kako bismo znali cijeniti vrijednost mira

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović istaknuo je na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta da je važno sjećati se i komemorirati veliku patnju i žrtvu židovskog naroda kako bismo znali cijeniti vrijednost mira, čovječnost i prijateljstvo među ljudima i narodima.
"Danas obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i izražavamo duboki pijetet i počast milijunima ljudi koji su ubijeni u nacističkim koncentracijskim logorima među kojima je bio i Auschwitz, oslobođen na današnji dan", naglasio je Zoran Milanović u objavi na društvenim mrežama.
Važno je, naglasio je, sjećati se, poštivati i komemorirati veliku patnju i žrtvu židovskog naroda kako bismo danas i ubuduće znali cijeniti vrijednost mira, čovječnost i prijateljstvo među ljudima i narodima.
"Holokaust nikada ne smije biti zaboravljen!", poručio je hrvatski predsjednik.
