Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon objave prepiske bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića s visokim dužnosnicima Vlade i HDZ-a o zapošljavanjima u toj državnoj tvrtki, konačno se oglasio i Niko Dujmović čije se ime spominje među spornim zapošljavanjima.

Podsjetimo, ime Nike Dujmovića spominje se u prepisci Jakupčića s glasnogovornikom Vlade Markom Milićem. Sam Milić već je demantirao da je Dujmovića zaposlio u Hrvatskim šumama, a sada se na društvenim mrežama oglasio i sam Dujmović.

Glasnogovornik Vlade o pisanju Nacionala: Što se mene tiče, nema ništa sporno

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Prateći medije proteklih dana, stječe se dojam da sam zaposlen na radno mjesto na kojem radim u Hrvatskim šumama mimo Zakona i na temelju nečijeg zahtjeva te se osjećam dužnim pojasniti činjenice. Radi se o neistinama o mom radnom statusu u Hrvatskim šumama, a koje ujedno dezavuiraju moju struku kao i kvalifikacije i obrazovanje koje sam stekao.

Agronomski fakultet u Zagrebu upisao sam 2012., prediplomski smjer Hortikultura. Diplomski smjer voćarstvo upisujem 2015. kojeg završavam u rujnu 2017.

Tražeći otvorene natječaje za posao koji je blizak mojoj struci kojom se namjeravam baviti u svojoj profesionalnoj karijeri, prijavio sam se između ostalog i na natječaj za radno mjesto u Hrvatskim šumama u srpnju 2018. te prošao potrebna testiranja i svu proceduru sukladno Zakonu.

Pripravnički staž za VSS u trajanju od 12 mjeseci obranio sam 10.09.2019 godine. Istog dana, uz pohvale komisije i nadređenih, i moj upit o mom daljnjem radnom statusu, rečeno mi je da me po struci, kvaliteti, odnosu prema radu i vlastitom zalaganju vide i dalje u HŠ i da ću nastaviti sa svojim radom kod isteka pripravničkog staža. To mi je potom i službeno potvrđeno od nadređenih. Radim na radnom mjestu u R.J Rasadnici Zagreb ,UŠP Zagreb, uz nepromijenjene, jednake radne uvjete i status cijelo vrijeme (isključujući promijene vezane za kolektivni ugovor koje su utjecale na radne uvjete i status svakog zaposlenika HŠ).

Ugovor na neodređeno vrijeme dobio sam u srpnju 2021., nakon skoro 2 godine rada na određeno sukladno potrebi i sistematizaciji radnih mjesta u HŠ.

Nisam član ni jedne stranke.

Marka Milića poznajem dobro i informirao sam ga o tome da radim u HŠ, no ne vidim kako je on utjecao na moj profesionalni put u HŠ, koji se odvijao po pravilima HŠ.

Poruke koje proteklih dana “kruže” u medijima između Marka Milića i tadašnjeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića nisam vidio do dana kada su objavljene, nisam za njih znao niti me je netko o istima informirao. One, kao što je vidljivo iz kronologije događaja, očito nisu utjecale na moj radni put.

Stoga, temeljem brojnih pogrešnih zaključaka u javnom i medijskom prostoru, zamolio bih da se u obzir uzmu činjenice koje obuhvaćaju moj obrazovni, karijerni i profesionalni put, a koji se odvija bez političkog i stranačkog utjecaja.”

