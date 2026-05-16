Jeste li je vidjeli? U Zagrebu nestala Božena (84), obitelj moli za pomoć

Starija korisnica doma Bene Vita nije stigla na pregled u KB Merkur, a obitelj je objavila opis i upute
Oglas
U Zagrebu je nestala 84-godišnja Božena Šarić, korisnica doma za starije Bene Vita, koja je danas trebala sanitetskim prijevozom otići na pregled u KB Merkur. Za pomoć je zamolio njezin sin, koji je u poruci medijima napisao da ne mogu pronaći njegovu majku.
Šarić je rođena 1941. godine, ima prosijedu kosu i boluje od demencije. Obitelj je opisuje kao povučenu i često prestrašenu osobu, ali je fizički pokretna i dobrog zdravlja.
Policija je obaviještena i potraga je u tijeku.
Svi koji su eventualno vidjeli Šarić mole se da se odmah jave policiji na broj 192 ili najbližoj policijskoj postaji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas