Jeste li je vidjeli? U Zagrebu nestala Božena (84), obitelj moli za pomoć

N1 Info
16. svi. 2026. 17:01
Božena Šarić
Krešimir Šarić

Starija korisnica doma Bene Vita nije stigla na pregled u KB Merkur, a obitelj je objavila opis i upute

U Zagrebu je nestala 84-godišnja Božena Šarić, korisnica doma za starije Bene Vita, koja je danas trebala sanitetskim prijevozom otići na pregled u KB Merkur. Za pomoć je zamolio njezin sin, koji je u poruci medijima napisao da ne mogu pronaći njegovu majku.

Šarić je rođena 1941. godine, ima prosijedu kosu i boluje od demencije. Obitelj je opisuje kao povučenu i često prestrašenu osobu, ali je fizički pokretna i dobrog zdravlja.

Policija je obaviještena i potraga je u tijeku.

Svi koji su eventualno vidjeli Šarić mole se da se odmah jave policiji na broj 192 ili najbližoj policijskoj postaji.

