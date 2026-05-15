Zelenski: Rusija pojačava napore da uvuče još jednu zemlju u svoj rat protiv Ukrajine

Rusija pojačava napore da uvuče Bjelorusiju u svoj rat protiv Ukrajine, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski 15. svibnja, nakon što je primio izvješće ukrajinskih vojnih i obavještajnih službi.
Prema Zelenskom, Moskva je ponovno stupila u kontakt s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom kako bi ga uvjerila da se „pridruži novim činovima agresije“. Dodao je da Ukrajina „posjeduje detalje razgovora“ između dviju zemalja, piše Kyiv Independent.
Bjeloruske oružane snage, koje se smatraju slabo motiviranima, zastarjelima i nepripremljenima za moderno ratovanje kojim dominiraju dronovi, zasad nisu izravno uključene u ruski rat.
Ipak, Minsk je dopustio korištenje svog teritorija — uključujući više od 1.000 kilometara dugu granicu s Ukrajinom — za ruske vojne operacije. Bjelorusija služi kao polazište za lansiranje dronova i raketa, ali i kao ključna baza iz koje je krenuo početni napad na Kijev.
Kako Rusija nije uspjela probiti ukrajinsku obranu na istoku i jugu zemlje, sada razmatra nove ofenzivne operacije prema Kijevskoj i Černihivskoj oblasti, rekao je Zelenski.
Iako su ta pogranična područja utvrđena nakon povlačenja ruskih snaga u proljeće, prenapregnutost ukrajinske vojske znači da bi ta područja ipak mogla predstavljati slabu točku za Kijev ako bi napadačke snage bile dovoljno velike.
Zelenski je također upozorio da Moskva razmatra korištenje bjeloruskog teritorija za napad na susjedne članice NATO-a.
Suwalki koridor — zajednička granica Poljske i Litve koja prolazi kroz oko 70 kilometara širok pojas između Bjelorusije i ruske enklave Kalinjingrad — već se dugo smatra jednom od ključnih slabosti istočnog krila NATO-a.
U objavi na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik uputio je izravno upozorenje Lukašenku.
„Ukrajina će bez sumnje braniti sebe i svoj narod ako Aleksandar Lukašenko napravi pogrešku i odluči podržati ovu rusku namjeru“, napisao je Zelenski.
„Naložio sam obrambenim i sigurnosnim snagama Ukrajine da ojačaju taj smjer i pripreme plan odgovora koji će biti razmotren i odobren u stožeru.“
Tijekom prvih mjeseci 2026. godine Kijev je u više navrata upozoravao na novu vojnu aktivnost u Bjelorusiji koja bi mogla upućivati na pripreme za novu invaziju.
Dana 4. svibnja glasnogovornik Državne granične službe Ukrajine Andrij Demčenko rekao je da Bjelorusija, u koordinaciji s Rusijom, razvija logističke rute, poligone za obuku i drugu infrastrukturu, upozorivši da Minsk ostaje usklađen s ruskim ratnim ciljevima.
Demčenko je izjavio da trenutačna prisutnost ruskih snaga u Bjelorusiji ne predstavlja neposrednu prijetnju, ali je naglasio da infrastruktura koja se gradi može biti aktivirana u bilo kojem trenutku.
Ranije, 17. travnja, Zelenski je izvijestio da se uz sjevernu granicu Ukrajine u Bjelorusiji grade nove ceste i topnički položaji.
