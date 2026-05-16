Mercedes razmatra prelazak na proizvodnju naoružanja: "Svijet je postao još više nepredvidiv"

Hina
16. svi. 2026. 17:09
Mercedes-Benz
Silas Stein / AFP

Nakon Volkswagena i Mercedes razmatra prelazak na proizvodnju naoružanja, prenose njemački mediji u subotu.

„Svijet je postao još više nepredvidiv i zato Europa mora proširiti svoj obrambeni profil. Mi smo spremni ako možemo u tom procesu odigrati pozitivnu ulogu“, rekao je predsjednik uprave Mercedes Benza Ola Kaerllenius u razgovoru za dnevnik Wall Street Journal.

Kaerllenius smatra da je automobilska industrija poznata kada je u pitanju proizvodnja „preciznih strojeva visoke kvalitete“ te time pogodna i za proizvodnju oružja.

On je istodobno rekao kako bi proizvodnja automobila ostala središnji sektor Mercedesa, a proizvodnja oružja popratna djelatnost.

To bi mogla biti "rastuća proizvodna niša koja bi doprinijela ukupnom poslovnom rezultatu“, rekao je Kaellenius, dodajući da Mercedes već sada aktivno sudjeluje u jačanju sigurnosti i spremnosti NATO-a.

„Mnoge varijante naše G-klase djeluju diljem svijeta kao vojna vozila“, naglasio je Kaellenius.

Prije Mercedesa je i Volkswagen najavio ulazak u vojnu industriju.

Prema navodima njemačkih medija, pogon za karoserije u Osnabruecku bi mogao preuzeti izraelski koncern Rafael koji bi u sjevernoj Njemačkoj proizvodio dijelove za svoj proturaketni sustav Željezna kupola.

Predsjednik uprave Volkswagena Oliver Blume je također najavio pojačani angažman u sektoru vojnih transportera.

Njemačka automobilska industrija se već nekoliko godina zaredom suočava s padom potražnje i najavom otpuštanja nekoliko tisuća radnika i zatvaranjem pogona.

