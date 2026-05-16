Ovo su jedine dvije države na Zemlji koje bi mogle preživjeti nuklearnu katastrofu, supervulkan ili asteroid

Kad bi svijet pogodila nuklearna zima izazvana globalnim ratom, udarom asteroida ili erupcijom supervulkana, samo bi mali broj država imao stvarne izglede sačuvati društvo od potpunog kolapsa. Prema novoj znanstvenoj studiji, dvije zemlje posebno su se izdvojile kao mjesta koja bi najvjerojatnije mogla preživjeti takvu katastrofu i ponovno pokrenuti civilizaciju
Oglas
Istraživanje objavljeno u časopisu Risk Analysis pokazalo je da su Australija i Novi Zeland najbolje pripremljeni za scenarij u kojem bi goleme količine dima i prašine zaklonile Sunce, izazvale dramatičan pad temperatura i uništile proizvodnju hrane diljem planeta, prenosi nova.rs.
Energetska neovisnost
Znanstvenici su analizirali 38 otočnih država i teritorija kako bi utvrdili koje bi imale najveće šanse za opstanak nakon katastrofe koja bi naglo smanjila količinu Sunčeve svjetlosti. U obzir su uzeli čak 13 različitih čimbenika, među kojima su proizvodnja hrane, energetska neovisnost, infrastruktura, zdravstveni sustav, društvena stabilnost i utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu.
Australija je zauzela prvo mjesto zahvaljujući golemim poljoprivrednim kapacitetima, velikim energetskim rezervama i razvijenoj infrastrukturi. Njezina udaljenost od sjeverne hemisfere, gdje bi se vjerojatno odvijao najveći dio nuklearnog sukoba, dodatno povećava izglede za opstanak, navodi The Guardian.
Ipak, istraživači ističu da Australija ima i jednu ozbiljnu slabost. Zbog bliskih vojnih veza sa SAD-om i Velikom Britanijom, vjerojatnije je da bi postala meta u mogućem nuklearnom ratu.
U pojedinim aspektima Novi Zeland pokazao se čak otpornijim.
Autori studije navode da toj zemlji u prilog ide dugogodišnja politika nenuklearnog statusa, kao i činjenica da bi lakše podnijela nagli pad globalnih temperatura tijekom razdoblja dugotrajne tame.
Novi Zeland proizvodi puno hrane
Profesor Nick Wilson sa Sveučilišta Otago u Wellingtonu, jedan od autora istraživanja, objasnio je da Novi Zeland proizvodi toliko hrane da bi mogao višestruko prehraniti svoje stanovništvo čak i kad bi došlo do katastrofalnog pada prinosa.
Prema modelima koje su znanstvenici koristili, čak i ako bi poljoprivredna proizvodnja pala za 61 posto tijekom produljene nuklearne zime, Novi Zeland bi i dalje imao dovoljno hrane za svoje građane.
Ipak, ni ta zemlja nije potpuno bez problema.
Wilson upozorava da Novi Zeland živi u „lažnom osjećaju sigurnosti” jer u velikoj mjeri ovisi o uvozu goriva, pesticida i poljoprivrednih strojeva. Bez globalne trgovine dugoročno održavanje proizvodnje hrane moglo bi postati ozbiljan izazov.
Uz Australiju i Novi Zeland, među državama koje imaju određene izglede za opstanak našli su se Island, Salomonski Otoci i Vanuatu. Sve te zemlje imaju mogućnost proizvesti dovoljno hrane za vlastito stanovništvo čak i u uvjetima globalne katastrofe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas