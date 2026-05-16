Oglasila se Agencija za istraživanje nesreća o incidentu u Zračnoj luci Split, pokreću istragu

Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i OKC MUP', kažu iz Agencije
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) ocijenila je izlijetanje zrakoplova Croatia Airlinesa 'ozbiljnom nezgodom koja se dogodila oko 13:35 sati po lokalnom vremenu'
"Tijekom prekinutog polijetanja, nakon kočenja, jedan kotač stajnog trapa zrakoplova izašao je s asfaltirane površine uzletno-sletne staze na travnatu površinu uz pistu. Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta.
Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i OKC MUP. U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010, Agencija pokreće sigurnosnu istragu", zaključuju u kratkom priopćenju koje potpisuje ravnateljica AIN-a Alana Vukić.
