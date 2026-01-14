GORNJA ŠUŠNJARA
U Prometnoj nesreći kod Bjelovara poginuo 58-godišnji vozač
Hina
|
14. sij. 2026. 18:11
|
U okolici Bjelovara umro je 58-godišnjak kad je s vozilom sletio s kolnika, izvijestili su iz bjelovarske policije.
Nesreća se dogodila u Gornjoj Šušnjari oko 14:50 sati kada je osobno vozilo sletjelo s ceste.
Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog dežurnog operativnog centra u Bjelovaru.
Policija sumnja na prirodnu smrt vozača te je najavila da će objaviti cjelovito priopćenje nakon što se utvrde sve okolnosti slučaja.
