GORNJA ŠUŠNJARA

U Prometnoj nesreći kod Bjelovara poginuo 58-godišnji vozač

Hina
14. sij. 2026. 18:11
U okolici Bjelovara umro je 58-godišnjak kad je s vozilom sletio s kolnika, izvijestili su iz bjelovarske policije.

Nesreća se dogodila u Gornjoj Šušnjari oko 14:50 sati kada je osobno vozilo sletjelo s ceste.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog dežurnog operativnog centra u Bjelovaru.

Policija sumnja na prirodnu smrt vozača te je najavila da će objaviti cjelovito priopćenje nakon što se utvrde sve okolnosti slučaja.

bjelovar policija prometna nesreća

