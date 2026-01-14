Odlikovani policajac kojeg je 18-godišnjak napao nožem pušten iz bolnice

Križan je 3. prosinca u 22:45 sati na putu prema kući čuo da su njegove kolege u potrazi za mladićem koji je nožem prijetio svojim ukućanima i govorio da će ih ubiti. Susreo ga je na Putu Mostina u gradskom naselju Bilice i pokušao zaustaviti no 18-godišnjak ga je desetak puta izbo po prsima i trbuhu te ga ostavio okrvavljenog na cesti.