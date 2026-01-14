Plenković: Ovoliko se nije ulagalo u školstvo od doba Ivana Mažuranića

Osnovna svrha te investicije bila je osigurati jednosmjensku nastavu u toj školi sa šezdesetak djelatnika i 350 učenika, što je od ovog polugodišta i ostvareno, ali i podići razinu izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture te Ozlju priskrbiti multifunkcionalan prostor za druge aktivnosti.