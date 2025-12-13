Kada se ženama, isključivo zato što su žene, pripisuje odgovornost za navodno „srozavanje” razine najviše zakonodavne institucije, šalje se poruka da žene ne pripadaju javnom i političkom prostoru, da su one same po sebi problem, a ne da je odgovornost za političku kulturu i kvalitetu rada na svakom zastupniku i svakoj zastupnici, na pravilima rada institucija i stvarnom sadržaju politika.