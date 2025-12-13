Inicijativa Za Hrvatsku slobode poslala je priopćenje kojim osuđuje istup zbog kako kažu "neprihvatljive i diskriminatorne izjave" izrečene u programu HTV4, u emisiji Studio 4.
Gost emisije Damir Kajin izjavio je:
„Žene su srozale nivo u Hrvatskom saboru do neprepoznatljivosti.”
Voditelj je na to reagirao rečenicom:
„Sad će vas opet optužiti...”
Drugi gost, Anto Đapić, potom je dodao:
„Slažem se potpuno s Damirom.”
Priopćenje Incijative za Hrvatsku slobode prenosimo u cijelosti.
"Ovime je poruka zaokružena i potvrđena, bez ikakvog uredničkog otklona, korekcije ili jasne reakcije voditelja.
"To je mizoginija"
Ovakva izjava predstavlja kolektivno ponižavanje žena kao društvene skupine, izgovoreno u eteru javnog medijskog servisa, zatim relativizirano od strane voditelja i potvrđeno od drugog gosta. Takav sadržaj ne poštuje profesionalne i etičke standarde novinarstva te predstavlja diskriminaciju na temelju spola. Ne radi se o kritici političkog rada, već o generalizaciji koja proizvodi prezir. To je mizoginija.
Kada se ženama, isključivo zato što su žene, pripisuje odgovornost za navodno „srozavanje” razine najviše zakonodavne institucije, šalje se poruka da žene ne pripadaju javnom i političkom prostoru, da su one same po sebi problem, a ne da je odgovornost za političku kulturu i kvalitetu rada na svakom zastupniku i svakoj zastupnici, na pravilima rada institucija i stvarnom sadržaju politika.
Kada takva poruka u programu HRT-a prođe bez jasnog i nedvosmislenog uredničkog otklona, javna televizija sudjeluje u normalizaciji diskriminacije i aktivno doprinosi društvenoj klimi u kojoj je omalovažavanje žena prihvatljivo. Time se diskriminacija relativizira i dodatno učvršćuje u javnom prostoru.
Traže reakciju od HRT-a
Od Hrvatske radiotelevizije očekujemo jasnu, javnu i odgovornu reakciju, koja uključuje:
- objavu relevantnog isječka i transkripta spornog dijela emisije
- nedvosmislen urednički otklon od rodnog generaliziranja i omalovažavanja žena
- dosljedno i odgovorno moderiranje informativnih emisija koje prekida diskriminatorne izjave, umjesto da ih relativizira, ironizira ili prepušta gostima
Hrvatska može i mora biti zemlja u kojoj se javna rasprava vodi argumentima, odgovorno i u javnom interesu, a ne zemlja u kojoj se žene proglašava problemom. Javni medijski servis ima obvezu postavljati standarde, a ne služiti kao pozornica za poniženje i stereotipe.
Inicijativa Za Hrvatsku slobode djeluje kao građanska platforma za javni prostor bez diskriminacije, u kojem su dostojanstvo, ravnopravnost i odgovornost temelj političke kulture. Zalažemo se za medije koji štite profesionalne standarde i javni interes te za društvo u kojem se stereotipi prepoznaju i zaustavljaju, a ne prešućuju i normaliziraju", napisali su,
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
