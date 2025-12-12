Oglas

Josip Lebegner

Radioaktivni otpad: "Ako se pokaže da je lokacija za izgradnju Centra neprihvatljiva, nemamo baš neku alternativu"

N1 Hrvatska
12. pro. 2025. 19:08

Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Josip Lebegner iz Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško. Razgovarali su o zbrinjavanju radioaktivnog otpada, pregovorima sa Slovenijom i lokaciji izgradnje Centra u Čerkezovcu.

Josip Lebegner direktor je Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško, a u N1 studiju prvo je ukratko skicirao genezu ideje o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području bivše vojarne.

"Vojarna Čerkezovac spominje se prvi puta 2018. u Nacionalnom programu provedbe strategije o zbrinjavanju radioaktivnog otpada kao preferentna lokacija za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Do tada se govorilo isključivo o Trgovinskoj gori. Tek se treba pokazati hoće li ta lokacija biti prihvatljiva za izgradnju Centra, a to će se pokazati kroz studiju utjecaja na okoliš koja nam tek predstoji", kaže.

Dodaje da se prije sedam godina pregovaralo sa Slovenijom s ciljem da naši susjedi zbrinu i hrvatski radioaktivni otpad, ali nisu se postigli rezultati.

"Te 2018. još se pregovaralo sa Slovencima o opciji da sav otpad ostane gore, ali 2019. nije bilo ništa od toga, oni nisu bili spremni preuzeti i ove naše male količine otpada koje imamo u Hrvatskoj. Tada se to zahuktalo, pa se 2020. i 2021. krenulo s istražnim radovima na lokaciji.

N1

Provedeni su dosta opsežni radovi, određeno je i nulto znanje da se zna, ako dođe do neželjenog događaja, je li to zbog Centra ili prirodne radioaktivnosti koja je svugdje oko nas. Analizirana je i seizmika, sad smo konačno pri kraju sa studijom o utjecaju na okoliš. Ta lokacija ovim zakonom dobiva svoju vidljivost u prostornom planu, on je odgođen, ali mi više nemamo toliko vremena čekati."

Na ključno pitanje o tome postoji li alternativa, odgovara negativno, ali i dodaje kako je uvjeren da će studija dati zeleno svjetlo izgradnji Centra na odabranoj lokaciji.

"Ja kao direktor fonda sam jako optimističan zato što znam sve sigurnosne analize, a uskoro će to saznati i javnost, koje potvrđuju da je ta lokacija u redu. Hoće li studija zaključiti da se tu nešto treba doraditi? To je moguće. Ja se nadam da bi se tako to popravilo. Ako se pokaže da je lokacija u potpunosti neprihvatljiva, ja sam skeptičan da će to tako biti, onda nemamo baš neku alternativu. Eventualno ponovno razgovarati sa Slovencima", kaže Lebegner.

Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada N1 Studio uživo N1 TV Nuklearna elektrana Krško Radioaktivni otpad Studija utjecaja na okoliš josip lebegner Čerkezovac

