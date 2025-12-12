Josip Lebegner
Radioaktivni otpad: "Ako se pokaže da je lokacija za izgradnju Centra neprihvatljiva, nemamo baš neku alternativu"
Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Josip Lebegner iz Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško. Razgovarali su o zbrinjavanju radioaktivnog otpada, pregovorima sa Slovenijom i lokaciji izgradnje Centra u Čerkezovcu.
Josip Lebegner direktor je Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško, a u N1 studiju prvo je ukratko skicirao genezu ideje o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području bivše vojarne.
"Vojarna Čerkezovac spominje se prvi puta 2018. u Nacionalnom programu provedbe strategije o zbrinjavanju radioaktivnog otpada kao preferentna lokacija za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Do tada se govorilo isključivo o Trgovinskoj gori. Tek se treba pokazati hoće li ta lokacija biti prihvatljiva za izgradnju Centra, a to će se pokazati kroz studiju utjecaja na okoliš koja nam tek predstoji", kaže.
Dodaje da se prije sedam godina pregovaralo sa Slovenijom s ciljem da naši susjedi zbrinu i hrvatski radioaktivni otpad, ali nisu se postigli rezultati.
"Te 2018. još se pregovaralo sa Slovencima o opciji da sav otpad ostane gore, ali 2019. nije bilo ništa od toga, oni nisu bili spremni preuzeti i ove naše male količine otpada koje imamo u Hrvatskoj. Tada se to zahuktalo, pa se 2020. i 2021. krenulo s istražnim radovima na lokaciji.
Provedeni su dosta opsežni radovi, određeno je i nulto znanje da se zna, ako dođe do neželjenog događaja, je li to zbog Centra ili prirodne radioaktivnosti koja je svugdje oko nas. Analizirana je i seizmika, sad smo konačno pri kraju sa studijom o utjecaju na okoliš. Ta lokacija ovim zakonom dobiva svoju vidljivost u prostornom planu, on je odgođen, ali mi više nemamo toliko vremena čekati."
Na ključno pitanje o tome postoji li alternativa, odgovara negativno, ali i dodaje kako je uvjeren da će studija dati zeleno svjetlo izgradnji Centra na odabranoj lokaciji.
"Ja kao direktor fonda sam jako optimističan zato što znam sve sigurnosne analize, a uskoro će to saznati i javnost, koje potvrđuju da je ta lokacija u redu. Hoće li studija zaključiti da se tu nešto treba doraditi? To je moguće. Ja se nadam da bi se tako to popravilo. Ako se pokaže da je lokacija u potpunosti neprihvatljiva, ja sam skeptičan da će to tako biti, onda nemamo baš neku alternativu. Eventualno ponovno razgovarati sa Slovencima", kaže Lebegner.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
