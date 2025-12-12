IVANA MARKOVIĆ
SDP-ova zastupnica za N1: Dižemo ustavnu tužbu zbog Bačićevih zakona
Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković u Pregledu dana je našem Hrvoju Krešiću komentirala donošenje tzv. Bačićevih zakona i kako će se oporba pripremiti na glasanje o njima, zakazano za ponedjeljak, 15. prosinca.
"Nema odmora ovaj vikend, bit će nam radni. U subotu imamo prikupljanje potpisa diljem Hrvatske pod radnim nazivom "ne otimajte nam zemlju". S fokusom na područja gdje su na čelu lokalni dužnosnici iz redova vladajućih. Želimo upozoriti na to da se iz odluka isključuju građani kojih se ovo tiče. Pozivamo sve građane da potpišu peticiju i da se borimo za javni prostor", kazala je Marković pa nastavila:
"U ponedjeljak je glasanje i zaista se nadam da će sve skupa imati nekoliko utjecaja. Nadam se da smo bar tu dvojicu HDZ-ovaca koji su jedini bili u sabornici uvjerili."
Naglasila je i da se ne radi ovdje samo o oporbi.
"Struka je upozoravala i upozorava na to što će zakon značiti u budućnosti. Ovo je prvi put da se struka tako ujedinila u kritici. Mi kao Supetar pokrećemo ustavnu tužbu zbog isključivanja javnosti, građana i lokalne samouprave iz procedure donošenja odluka. Nije normalno da se odluke o tome kako će naš prostor izgledati i koji će investitori ulagati donosi u kabinetu ministra Bačića", zaključila je Ivana Marković.
Simptomatično, iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) podržali su zakon kroz perspektivu investitora, čime je ta skupina jedina uz vladajuće podržala zakon, dok su oporba i praktički kompletna struka protiv, u obliku kakav je trenutno.
