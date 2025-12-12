SDP-ova zastupnica za N1: Dižemo ustavnu tužbu zbog Bačićevih zakona

"Struka je upozoravala i upozorava na to što će zakon značiti u budućnosti. Ovo je prvi put da se struka tako ujedinila u kritici. Mi kao Supetar pokrećemo ustavnu tužbu zbog isključivanja javnosti, građana i lokalne samouprave iz procedure donošenja odluka. Nije normalno da se odluke o tome kako će naš prostor izgledati i koji će investitori ulagati donosi u kabinetu ministra Bačića", zaključila je Ivana Marković.