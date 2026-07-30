Komad aluminijske folije ispred vrata rješava problem prisutan u mnogim kućanstvima?

Dovoljno je komad aluminijske folije objesiti na štap kako biste napravili svojevrsnu zastavicu i postaviti je blizu vrata. Na taj će način neželjeni posjetitelji koji pokušavaju doći do vašeg imanja biti ometeni šuštanjem folije koje nastaje pod utjecajem vjetra. Osim toga, moglo bi ih zasmetati i odbijanje svjetlosti od površine materijala.