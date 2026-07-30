NEŽELJENI 'GOSTI'
Komad aluminijske folije ispred vrata rješava problem prisutan u mnogim kućanstvima?
Aluminijska folija nije korisna samo u kuhinji, već uz nekoliko jednostavnih trikova može pomoći i u zaštiti doma od neželjenih gostiju poput životinja i glodavaca.
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Aluminijska folija koristi se na različite načine i jedan je od svestranih materijala koji se može pronaći gotovo u svakom kućanstvu. Osim što služi za zamatanje ostataka hrane, može imati i brojne druge primjene koje nisu povezane s kuhanjem ili pečenjem, primjerice za zaštitu raznih predmeta u domu.
Trikovi s aluminijskom folijom su brojni, a jedan od njih je i postavljanje folije ispred ulaznih vrata, što bi moglo pomoći u rješavanju svakodnevnih problema.
Zašto staviti aluminijsku foliju ispred kućnih vrata?
Jedan od problema koji može ometati svakodnevni život jest dolazak neželjenih posjetitelja, poput određenih životinja, posebno ako se u blizini kuće nalazi voćnjak ili vrt. Kako biste spriječili takve upade, možete isprobati ovaj jednostavan trik.
Ako, primjerice, živite na selu i imate problema s mačkama koje ulaze u dvorište, aluminijska folija mogla bi ih odvratiti. Postavljanje folije ispred ulaznih vrata možda na prvi pogled djeluje neobično, ali ovaj trik može pomoći u sprječavanju njihova dolaska na vaše imanje.
Mačke se, naime, navodno boje zvuka koji proizvodi aluminijski materijal kada je izložen vjetru.
Dovoljno je komad aluminijske folije objesiti na štap kako biste napravili svojevrsnu zastavicu i postaviti je blizu vrata. Na taj će način neželjeni posjetitelji koji pokušavaju doći do vašeg imanja biti ometeni šuštanjem folije koje nastaje pod utjecajem vjetra. Osim toga, moglo bi ih zasmetati i odbijanje svjetlosti od površine materijala.
Aluminijska folija kao zaštita od miševa
Osim mačaka, aluminijska folija može se koristiti i za odvraćanje miševa. Razlog tomu je što miševi imaju vrlo osjetljive bubnjiće, a hodanje po aluminijskoj foliji za njih može biti neugodno.
Također, riječ je o vrlo skliskoj površini po kojoj se ne mogu lako kretati ni uhvatiti, jer njihove kandže ne funkcioniraju na takvoj podlozi. Osim toga, aluminij ima karakterističan miris koji ljudi ne osjećaju, ali može prekriti druge mirise koje mali glodavci koriste za snalaženje.
Miševi bez problema grizu zidove i drvo, pa se aluminijska folija može staviti u rupe, pukotine na zidovima ili na kuhinjske površine. Na taj način, navodi se, miševi ne bi trebali moći prijeći tu prepreku, prenosi Krstarica.
Još neke "neželjene goste" možete pokušati odvratiti tako da aluminijsku foliju omotate oko kvake, a postoje i brojni drugi načini korištenja alu folije u kućanstvu.
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