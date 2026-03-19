Kekin: Tražimo povjerenstvo o Medikolu koje će ispitati od Sanadera do Plenkovića

Ključna pitanja na koje će to Povjerenstvo tražiti odgovore su kako je nastao model u kojem se stotine milijuna eura javnog novca slijevaju privatniku i zašto država nije kupila uređaje koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini. Među ostalim, bavit će se i pitanjem tko i zašto taj model politički i administrativno održavao te kako je moguće da država posluje s privatnim subjektom koji je završio u predstečajnoj nagodbi i imao dugovanja prema državi, bolnicama i dobavljačima.