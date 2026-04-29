Ministarstvo zdravstva prozvalo Kekin: Bolnice nisu pozornica za političke performanse

Ministarstvo zdravstva prozvalo je u srijedu saborsku zastupnicu Možemo! Ivanu Kekin zbog javnog istupa ispred KBC Rijeka i optužbi vezanih uz Polikliniku Medikol, te upozorilo na štetne posljedice politizacije zdravstvenog sustava što najizravnije osjećaju upravo pacijenti.
Oglas
"Ponovljeni napadi na zdravstveni sustav, uključujući prozivke vezane uz Medikol, kao i današnji politički performans odmah do bolnice u Rijeci, prilikom čega je sanitet imao problem ulaska u bolnicu, slijedi već prepoznatljiv obrazac, niz optužbi bez dokaza, političke konstrukcije i sve izraženiji populizam", navodi se u priopćenju Ministarstva zdravstva.
Posebno je zabrinjavajuće, ističu, korištenje bolničkih krugova za političke istupe. Krug bolnice nije mjesto za političke poruke, nego prostor liječenja, povjerenja i profesionalne odgovornosti.
Kekin je na konferenciji za novinare ispred KBC-a Rijeka izjavila kako je 15-godišnji dug Medikola prema KBC-u Rijeka pretvoren u dug bolnice prema Medikolu, te je nužno osnivanje saborskog istražnog povjerenstva da bi se razjasnio odnos države i te privatne tvrtke.
"U trenutku kada liječnici i medicinsko osoblje svakodnevno vode najvažnije bitke za zdravlje i život građana, plasiranje neprovjerenih tvrdnji i politički motiviranih optužbi predstavlja izravan udar na povjerenje u javno zdravstvo. Takva retorika ne narušava samo ugled institucija, već stvara nesigurnost i strah među pacijentima koji se na taj sustav oslanjaju", ocjenjuje Ministarstva zdravstva.
Poziva je da, umjesto javnih optužbi bez konkretnih dokaza, sve eventualne sumnje na nepravilnosti ili kaznena djela bez odgode prijavi nadležnim institucijama. Sve drugo ostaje u sferi političkog dojma, populizma i želje za medijskom vidljivošću, a ne odgovornog postupanja.
"Kao liječnica i javna dužnosnica, dr. Kekin ima dodatnu odgovornost djelovati profesionalno i u skladu s institucijama sustava. Upravo zato očekujemo da svaku sumnju potkrijepi konkretnim činjenicama i uputi nadležnima, umjesto da se stvara dojam bez dokaza".
"Zdravstvo nije politički performans – ono je sustav u kojem svaka izgovorena riječ ima težinu i posljedice", naglašava se u priopćenju i poručuje dr. Kekin da pacijenti moraju biti iznad politike.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas