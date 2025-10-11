Podatci otkrili gdje pacijenti u Hrvatskoj najmanje čekaju na pregled, a gdje čak 725 dana za pregled kardiologa

– Sukladno navedenom, povećavamo broj ovih specijalista, no njihova edukacija je nacionalno centralizirana i zahtijeva dulje vrijeme od predviđenoga. Također, kako bismo se prilagodili novonastalom stanju, u fazi smo prenamjene 1.500 četvornih metara petog kata bivše zgrade Klinike za ginekologiju i porodništvo gdje će biti smješteno više od 40 novih stomatoloških radnih stolaca. KBC Rijeka čini sve kako bi smanjio liste u području ortodoncije, bez obzira što se ne radi ni o hitnim niti bolnim stanjima, ali apelira i na sustav drugih javnih zdravstvenih subjekata u županiji da se uključe sukladno svojim javnozdravstvenim ulogama u ove napore jer se za ortodonciju nikako ne može reći da se ubraja ekskluzivno u područje tercijarne ili bolničke zdravstvene zaštite, upozorava Ružić.