Koliko koštaju vrtići u četiri najveća hrvatska grada?

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Sve je više gradova i općina u kojima su vrtići besplatni. Ipak, u većini se plaćaju, od 20 pa do više od 100 eura, ovisno o različitim kriterijima poput prihoda, broja djece, prebivališta… Pogledajte kako se kreću cijene vrtića u četiri najveća grada.

Zagreb

Cijena vrtića u Zagrebu kreće se od 20 do 80 eura, a ovisi o dohotku kućanstva. Upravo će se taj cenzus uskoro podići. Vrtić 20 eura plaćaju roditelji kojima je prosječni mjesečni dohodak po članu maksimalno 430 eura. Prema novim izmjenama, taj će cenzus iznositi 520 eura. Po 40 eura plaćaju roditelji kućanstva kojem je dohodovni cenzus viši od 430, a niži od 600 eura. Izmjenom odluke, taj platni razred podiže se na 520,01 do 720 eura. Cijenu od 60 eura po djetetu snose kućanstva čiji je mjesečni dohodak po članu u rangu od 600,01 do 780 eura. Po novom, tu cijenu bi plaćali tek oni kojima dohodak dosegne 720,01 po članu sve do 940 eura. Najvišu cijenu od 80 eura plaćaju građani koji mjesečno po članu kućanstva raspolažu s više od 780 eura. Sada bi toliko plaćali smo oni kojima je dohodovni cenzus po ukućanu iznad 940 eura, piše Mirovina.hr.

Osijek

Na istoku Hrvatske situacija je prilično jednostavna. Cijena vrtića se, kako naglašavaju i iz gradske uprave, za roditelje nije mijenjala, unatoč velikom povećanju troškova. Tako ekonomska cijena vrtića iznosi 318,40 eura, a cijena koju plaćaju roditelji je 84,94 eura. Razliku do ekonomske cijene od 233,46 eura plaća Grad Osijek. Kako vidimo, cijena je veća nego u Zagrebu.

Podignuti cenzusi za plaćanje dječjih vrtića u Zagrebu, ovo su detalji Dijeli ih samo devet kilometara: Jedan je najskuplji vrtić u Hrvatskoj, a drugi besplatan

Rijeka

Cijena vrtića u Rijeci kreće se od 48 do 70 eura, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva. Ako on iznosi trećinu neto plaće, roditelji plaćaju 48 eura, Od trećine do polovine prosječne plaće cijena je 54 eura, a za one koji imaju više od polovine prosječne plaće po članu kućanstva, cijena je 70 eura. Cijena dječjeg vrtića u Rijeci može se umanjiti u slučaju korištenja prava iz socijalne skrbi ili obiteljima s više djece. Za drugo dijete cijena je manja za 30 posto, za treće dijete 60 posto, a za četvrto i svako sljedeće dijete 100 posto, pod uvjetom da su sva djeca upisana u dječji vrtić članovi istog kućanstva.

Split

Vrtići su najskuplji u gradu podno Marjana. Pokazuju to i cijene istoimenog vrtića. Za standardni program plaća se u prosjeku oko 80 eura, ali za onaj dodatni, poput Montessori jaslica ili glazbenog vrtića, cijena se u Splitu penje na 108 eura. Roditelji sudjeluju u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica ovisno o prebivalištu ili boravištu sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa vrtića i jaslica Grada Splita. Drugim riječima, oba roditelja moraju biti prijavljena u Splitu da bi im grad podmirio punu razliku ekonomske cijene vrtića. Ako ne žive u Splitu, plaćaju punu cijenu, a ako je samo jedan prijavljen, plaćaju pola razlike do ekonomske cijene, a pola grad.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Hrvat iz Njemačke poslao nam je slike artikala iz dućana. Iste smo uslikali ovdje. Što kažete na razlike u cijenama? Provjerite imate li pravo na besplatno dopunsko osiguranje