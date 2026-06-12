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javna podrška

Kolinda Grabar-Kitarović podržala Zmajeve: "Večeras navijam za Bosnu i Hercegovinu"

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N1 Info
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12. lip. 2026. 12:48
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Igor Kralj/PIXSELL

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javno je pružila podršku nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči važne utakmice, poručivši da će večeras navijati za Zmajeve.

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U objavi na društvenim mrežama istaknula je posebne veze koje Hrvatska i Bosna i Hercegovina dijele te naglasila kako BiH smatra susjednom i prijateljskom zemljom, ali i drugom domovinom hrvatskog naroda.

"Večeras navijam za Zmajeve – iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskog naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta”, napisala je Grabar-Kitarović.

Dodala je kako je riječ o velikom trenutku za građane Bosne i Hercegovine, ali i za sve one koji za susjede navijaju iskreno, osim kada igraju protiv Hrvatske.

"Zato večeras sretno Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno”, poručila je bivša predsjednica.

Teme
kolinda grabar kitarović svjetsko prvenstvo 2026.

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