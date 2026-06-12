javna podrška
Kolinda Grabar-Kitarović podržala Zmajeve: "Večeras navijam za Bosnu i Hercegovinu"
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javno je pružila podršku nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči važne utakmice, poručivši da će večeras navijati za Zmajeve.
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U objavi na društvenim mrežama istaknula je posebne veze koje Hrvatska i Bosna i Hercegovina dijele te naglasila kako BiH smatra susjednom i prijateljskom zemljom, ali i drugom domovinom hrvatskog naroda.
"Večeras navijam za Zmajeve – iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskog naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta”, napisala je Grabar-Kitarović.
Dodala je kako je riječ o velikom trenutku za građane Bosne i Hercegovine, ali i za sve one koji za susjede navijaju iskreno, osim kada igraju protiv Hrvatske.
"Zato večeras sretno Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno”, poručila je bivša predsjednica.
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