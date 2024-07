Komemoracija srebreničkim žrtvama: Tragedija se pokušava relativizirati

Podijeli :

Patrik Macek / PIXSELL

Na komemorativnom skupu u Hrvatskom saboru, održanom u povodu 11. srpnja - Dana sjećanja na genocid u Srebrenici i 29. godišnjice srebreničke tragedije, pozdravljeno je donošenje UN-ove Rezolucije o genocidu u Srebrenici, ali i upozoreno da se ta tragedija pokušava relativizirati.

Predsjednik Hrvatskog sabora i pokrovitelj komemoracije Gordan Jandroković rekao je u petak da je Rezolucija Opće skupština Ujedinjenih naroda (UN) svijetu jasno poručila ono čega smo već bili svjesni – da se u Srebrenici dogodio jasan i nedvojben čin genocida.

Njome je, podsjetio je, ujedno 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom promišljanja i sjećanja na genocid, a sve su države članice UN-a pozvane da obilježe taj dan.

Jandroković je upozorio i da se priznanje strašnih zločina i pokajanje od mnogih čeka već tri desetljeća, pa i više, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.

No, umjesto toga. kaže, svjedočimo kako ih neki pokušavaju relativizirati, bilo da donose vlastite rezolucije kojima žele skrenuti pozornosti s onih donesenih u UN-u, bilo da činjenice nazivaju lažima, a sve u borbi za bolju prošlost.

Jandroković: Nečasni potez u Skupštini Crne Gore

Poručio je također da jednako snažno treba osuditi i relativizaciju srebreničke tragedije i njenu eksploataciju u sitne dnevnopolitičke svrhe. “Prije samo tjedan dana pokušalo se u parlamentu Crne Gore, na jedan perfidan način, skrenuti pozornost sa zločina počinjenih u Srebrenici.

Taj manipulativni, štetni i nečasni potez onih koji su pozvani šutjeti zbog vlastitih grijeha jednako smo brzo prozreli i u Hrvatskoj i u ostatku EU”, kazao je.

Avdagić o Rezoluciji o Srebrenici: Njena uloga nije nevažna. Jedno najviše boli Srbiju i Republiku Srpsku Srpski ministar za N1 o rezoluciji o Srebrenici: To je jasan znak upozorenja Hrvatskoj i Srbiji

I izaslanik predsjednika Vlade Gordan Grlić Radman rekao je da genocid u Srebrenici nije upitan jer je to 2007. potvrdo i Međunarodni sud za ratne zločine. I on se založio za procesuiranje zločinaca i ne veličanje zločinaca jer je to, kako je kazao, isto zločin. “Ta tragedija treba biti opomena i to može biti ako smo svi ujedinjeni u tome da spriječimo zlo”, kazao je.

Također, Grlić Radman smatra da namjera donošenja Rezolucije o Jasenovcu u Skupštini Crne Gore nije bila izgradnja kulture sjećanja i pomirbe već instrumentalizacija radi kratkoročnih političkih ciljeva stvarnih inicijatora te rezolucije. “Nedvojbeno je kako je motiv za njezino donošenje u najvećoj mjeri bila svojevrsna relativizacija i obezvrjeđivanje Rezolucije Opće skupštine UN-a o Srebrenici”, kazao je.

Smatra i da je takva politizacija prošlosti krajnji izraz nepoštovanja prema nedužnim žrtvama koje se, umjesto civilizacijskog pijeteta, koriste u političke svrhe.

Korlaet: Srebrenica kao mjesto prosperiteta

Izaslanica predsjednika Republike Melita Mulić poručila je da žrtve Srebrenice uvijek i iznova trebaju podsjetiti koliko je opasno propustiti i preventivno učiniti sve da do rata ne dođe, kao što se to propustilo 1991. u Hrvatskoj, i nakon toga u BiH, koje su bile napadnute od istog agresora u ime velikosrpske politike.

Milanović zbog rezolucije o Srebrenici napao Plenkovića: To je protuustavno Srebrenički centar traži da se ispita uloga ministra Anušića u ratu u BiH

Upozorila je i da međunarodna zajednica tada nije našla načina djelotvorno se uključiti u rješavanje tzv. jugoslavenskog problema dok je on još tinjao.

Izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet izrazio je nadu da će, unatoč užasu koji se dogodio, Srebrenica ponovno postati mjesto prosperiteta kao što je to bila u prošlosti. Naveo je i da će danas primiti sudionike ultramaratona od Vukovara do Srebrenice u dužini od 227 kilometara, a kojim se “bratimljuju ta dva grada”.

Hodžić: Zločin u Srebrenici još traje

Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić smatra kao genocid u Srebrenici još traje i ušao je u posljednju fazu koja se zove negiranje genocida. “Danas ratni zločinci za taj genocid nisu kažnjeni. Dapače, dobivaju trgove, ulice studentske domove koji nose njihova imena, a koja se dodatno skandiraju na sportskim događajima”, upozorio je.

Smatra kako to pokazuje da društvo nije prošlo katarzu i da zločin nije dobio kaznu.

Na poricanje genocida i slavljenje zločinaca u Srebrenici upozorili su i predsjednik Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj “Bošnjaci zajedno” Bermin Meškić i veleposlanica BiH u RH Elma Kovačević-Bajtal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

HZMO uveo novu uslugu: Od sada ovu potvrdu možete dobiti bez odlaska na šalter VIDEO / Saborski zastupnici posvađali se nasred hodnika: “Zašto bježiš, nemoj bježati…”