Selak Raspudić o aferi Hipodrom: Tražim političku odgovornost Tomislava Tomaševića zbog najmanje dvije stvari!

Policija je po nalogu USKOK-a u tzv. aferi Hipodrom uhitila direktora Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kostu Kostanjevića, a osumnjičeni su i suvlasnik zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoj Galić i njegov otac Slavko Galić.

O svemu su se oglasili brojni politički akteri, uključujući i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Svoj komentar na Facebooku je objavila i kandiatkinja za gradonačelnicu Zagreba Marija Selak Raspudić.

“Neću prosuđivati opravdanost optužbi jer nisam istražno ni pravosudno tijelo, no u pogledu afere Hipodrom tražim političku odgovornost Tomislava Tomaševića zbog najmanje dvije stvari.

Prva je nedopustiv urotnički modus operandi aktualne vlasti. U trenutku kada je izbila afera Hipodrom Kosta Kostanjević, kao netko tko obavlja javan posao, morao je stati pred Zagrepčane i objasniti što se dogodilo. No očito je dobio nalog da se pritaji. Da nije riječ o iznimci pokazuje isto postupanje u slučaju Mile Kekina za vrijeme predsjedničkih izbora. I on je tada bio potpuno nedostupan javnosti, a u njegovo ime iz dana u dan su govorili drugi. Ovakvo suučesničko netransparentno postupanje aktualne vlasti koja gleda samo političku korist za sebe, presedan je čak i za poprilično niske hrvatske demokratske standarde i zaslužuje oštru osudu. Dosta je toga da se Tomislav Tomašević skriva iza patetičnih PR-ovskih objašnjenja kako je svaki napad na njega iskonstruiran. Zagrepčani zaslužuju punu istinu, a ne propagandnu mašineriju koja u totalitarnoj maniri mete tragove potencijalnog zlodjela.

Druga se odnosi na svjesno rasipanje novca građana. Naime, ako je netko doista prethodno uzurpirao Hipodrom ili njegove dijelove, kao što on tvrdi, dakle kršio zakon i ponašao se nasilno, zašto taj problem nije prepustio policiji i tijelima pravde? Građani kroz poreze već izdvajaju znatna sredstva da bi represivni aparat obavljao svoj posao i ne vidim kako se može opravdati dupliranje tog troška stvaranjem vlastite zaštitarske paravojske. Ne može nitko, pa ni gradonačelnik, uzimati pravdu u svoje ruke, nego za to postoje ovlaštene institucije. Bez njihovog aktiviranja Zagreb postaje Divlji zapad, a Tomašević šerif. To u svakom slučaju ne rješava, nego samo produbljuje potencijalne probleme.

Zaključno, s obzirom koliko se Možemo busao u vlastito poštenje na ovim izborima, ne bi me iznenadilo da se u ironijskom obratu njihov slogan do kraja izbora preformulira u “Kad se ne krade”, ima se novca za krasti.

