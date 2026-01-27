"Ljudi čekaju i po 90 dana na popravak uređaja. Da su htjeli popravljenu stvar, kupili bi je na Hreliću"

"Kada se 2022. donosio Zakon o obveznim odnosima, predlagali smo da se robu koja se pokvari u prvih mjesec dana nakon kupovine mora potrošaču zamijeniti za novu. Kada bi to tako funkcioniralo i kada bi proizvođaču u jednom mjesecu bilo vraćeno 500 hladnjaka, onda bi vidjeli što u proizvodnji ne valja i popravili bi proizvodnju. Ovako se teret prebacuje na potrošača. U trgovini mu kažu neka se javi u servis, a potrošač sa servisom ne bi trebao imati ništa. To bi sve trgovac trebao odrađivati. No kod nas to ne funkcionira, nego postoji normativni optimizam. A ako postoji problem u postojećim normama, kako će ih riješiti one koje sena njih samo nadograđuju", pita se Knežević.