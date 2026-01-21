Propisuju se i dosadašnji rokovi zastare za pokretanje postupka – subjektivni rok od tri godine od dana saznanja za neispravnost proizvoda te objektivni rok od deset godina od dana kada je proizvod stavljen na tržište ili u uporabu. Iznimno, kao novina, u slučaju prikrivene tjelesne ozljede, primjenjuje se objektivni rok od 25 godina u kojem samo pravo prestaje.