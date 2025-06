Mandarić: DORH će istražiti otkud Vinkoviću zapisnik kojim maše uokolo

"U njemu se kaže da onaj tko na bilo koji način krivotvori rezultate kaznit će se zatvorom do pet godina. Ne znam tko se usudio promijeniti podatke u zapisniku, da li je to Vinković ili je natjerao nekog iz svog stožera. To je vrlo opasna situacija, za to se ide u zatvor. ŽIP će prebrojati listiće. Uvjeren sam od članova biračkog odbora, i naših i Vinkovićevih, da je on na tom biralištu dobio 128, a ja 222 glasa", kaže Mandarić.