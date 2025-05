Vinković: Bit ću gradonačelnik svih građana Đakova

"Za mene koji u 16 godina, koliko sam do 2017. vodio grad, nikada nisam dijelio građane na 'naše i vaše', to je direktna Mandarićeva uvreda prema građanima koji mu nisu dali glas. Pitam se – jesu li ti građani sile zla, zaslužuju li da ih vodi takav čovjek koji, ukoliko se ne slažu s njegovim političkim razmišljanjima i stavovima, da ih on proziva silama zla", izjavio je Vinković na konferenciji za novinare ispred zgrade gradske uprave.