USKOK upao u Hrvatski judo savez

Uskok se zainteresirao za poslovanje i trošenje u Judo savezu nakon serije tekstova o nevjerojatnim troškovima koje su pokrivali. Prvo su 24 sata objavili da je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Ali osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro 2800 kuna.