dvodnevni skup EPP-a

Merz, von der Leyen, Weber, Metsola... dolaze danas u Zagreb, mogući su povremeni zastoji u prometu

author
N1 info / Hina
|
30. sij. 2026. 07:40
ursula von der leyen AFP
Nicolas TUCAT / POOL / AFP

Više od 20 europskih čelnika, među kojima i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, danas i sutra bit će u Zagrebu na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP), gdje će raspravljati o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke.

"Očekuje se otprilike 23 lidera europskih institucija, država članica Europske unije i stranaka iz obitelji EPP-a: von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola", rekli su iz HDZ-a, koji je uz EPP domaćin događaja.

Također, na neformalno okupljanje "EPP Leader's Retreat" će doći i njemački kancelar Friedrich Merz, kojem je će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donald Tusk, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi put otkako je ponovo postao poljski premijer.

Sudjelovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgije Meloni.

Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, koji vodi dvije od tri glavne institucije EU-a: Komisiju i Parlament.

Mogući kraći zastoji u prometu

Kako je riječ o visokim uzvanicima, koji će kroz grad prolaziti u štićenim kolonama mogući su kraći zastoji u prometu, javila je policija.

"Slobodni smo Vas obavijestiti da će policijski službenici Policijske uprave zagrebačke povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa. Također, ovim putem molimo sve građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu", poručili su iz PU zagrebačke za Večernji

Teme
Europska pučka stranka Prometni zastoji Sastanak lidera Visoki uzvanici epp hdz zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
