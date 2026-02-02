Milanović: Ovakvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države

Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti objavom na Facebooku uoči dočeka rukometaša u organizaciji Vlade.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
Objavu predsjednika RH prenosimo u cijelosti.
"Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove. Iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade RH proizašla je i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlasti.
Vlada RH provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije. Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković", napisao je predsjednik u objavi na Facebooku.
