"nezakonit i piratski akt"

Milanović: Ovakvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države

N1 Info
02. velj. 2026. 15:54
Predsjednik Republike Zoran Milanovic posjetio je Fakultet kemijskog inzenjerstva i tehnologije Sveucilista u Zagrebu
Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti objavom na Facebooku uoči dočeka rukometaša u organizaciji Vlade.

"Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove. Iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade RH proizašla je i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlasti.

Vlada RH provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije. Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković", napisao je predsjednik u objavi na Facebooku.

milanović o dočeku zoran milanović

