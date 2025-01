Šef Kirurgije u ŽB Čakovec dao ostavku, ministrica Hrstić za sve okrivila župana i medije

Podijeli :

Uoči sastanka u Županijskoj bolnici u Čakovcu, pročelnik Službe kirurških djelatnosti dr. Robert Grudić je dao ostavku na tu dužnost, a ministrica zdravstva Irena Hrstić ocijenila je da je priča oko te bolnice "duboko ispolitizirana" zbog župana Matije Posavca.

Zbog nezadovoljstva Grudićevim imenovanjem za šefa Kirurgije, 10 čakovečkih kirurga dalo je otkaze pa je zbog rješavanja te situacije u čakovečkoj bolnici održan sastanak na kojem je ravnatelj Nikola Hren najavio da će, nakon ostavke dr. Grudića, v.d. voditeljem Službe kirurških djelatnosti biti imenovan dr. Denis Gregurović.

Nakon dugotrajnog sastanka, ministrica Hrstić je izjavila da je situacija u bolnici u ovom trenutku posljedica nedovoljne komunikacije ranije.

Pročelnik u čakovečkoj bolnici podnio ostavku

“Ta je priča duboko ispolitizirana, ali naglašavam da nije ispolitizirana od kolega koji su izražavali svoje nezadovoljstvo. To nezadovoljstvo je trebalo biti riješeno između kolega i samog ravnatelja. Ovdje sam jer ne želim dozvoliti da se ta priča širi na nacionalnom nivou i da se širi kroz čistu politiku jer politike u biranju rukovodstva i djelatnika nema i neće biti”, poručila je.

Dodala je da je na sastanku rečeno da je cijeli problem nastao jer je država preuzela ustanove u svoje vlasništvo te da reforma zdravstva ne funkcionira.

“Ni to nije istina. To je “duboka” politička priča koja nema veze s ovime. Mi smo danas razgovarali o problemima koji muče kirurge, a u medijskom prostoru idu političke poruke, i to primarno od župana Posavca, od njegovih nepotpunih istina, ali ne samo njega, nego i od zastupnica Ivane Kekin, Anke Mrak Taritaš i Dalije Orešković”, rekla je Hrstić.

Kazala je i da je Pravilnik o izboru i načinu izbora šefova drugačiji u Čakovcu u odnosu na druge bolnice te da se pravila moraju ujednačiti.

Oglasila se uprava čakovečke bolnice: Poslala poruku kirurzima koji su dali otkaz

“Kolege koji su bili na razgovoru su rekli da je potpuno normalno da je osoba koja je odgovorna bira vlastite šefove i to je sigurno da će kolege dopustiti da to ravnatelj Nikola Hren i napravi. No ono što je važno je da kirurgija u Čakovcu funkcionira bez politike, da politika ostane tamo gdje treba biti, kod župana Posavca i saborskih zastupnika”, ustvrdila je.

Na novinarsko pitanje smatra li da župan Posavec ima takvu snagu da ispolitizira 10 školovanih ljudi i kirurga odgovorila je da nisu ispolitizirani liječnici, već da je situacija ispolitizirana u medijima.

Ravnatelj Županijske bolnice u Čakovcu Nikola Hren sastanak je ocijenio konstruktivnim te istaknuo da je nakon što je prihvatio ostavku dr. Grudića zadovoljen osnovni i ključni uvjet koji je postavilo desetero kirurga.

“Oni imaju još nekih dodatnih uvjeta i dogovorili smo se da ćemo sutra nastaviti razgovore”, najavio je Hren dodajući da se to odnosi na daljnji način biranja pročelnika i voditelja službi, a na novinarsko pitanje hoće li demokratizirati unutarnje akte bolnice odgovorio je potvrdno.

Na pitanje koliko kirurga uopće operira trenutno u čakovečkoj bolnici, Hren je odgovorio: “Danas operira osam kirurga, sutra šest i sljedeća tri dana po sedam. Vratio se dr. Gregurović s godišnjega, tako da smo se malo kvalitetnije ekipirali, no tako ne možemo izdržati duže vrijeme i očekujem kroz naredna dva- tri dana svakako povratak naših kirurga nazad na posao.”

Za sutra je najavljen novi sastanak u Županijskoj bolnici Čakovec, a ministrica Hristić kazala je da tom sastanku neće nazočiti.

“Ne vidim razloga da budem sutra na sastanku i mislim da kolege moraju razgovarati sa svojim ravnateljem o uvjetima rada i ravnatelj je taj koji odlučuje o šefu kirurgije i ja stvarno u tome ne želim sudjelovati”, zaključila je.

