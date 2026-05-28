verbalni nasrtaj
Mladić vikao na ženu u centru Splita, Bojan Ivošević zvao policiju
Policija je privela mlađeg muškarca u rastrojenom stanju u Splitu nakon što je verbalno napao stariju gospođu. Na mjestu događaja bio je i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji je pozvao policiju.
"Danas je u centru Splita došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane jedne mlađe rastrojene osobe koja je na izrazito neugodan način, urlajući, vrijeđala jednu stariju gospođu koja je samo šetala ulicom svog grada", napisao je Bojan Ivošević na Facebooku.
Dodao je kako je zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika policije mladić priveden.
"Zbog interesa medija o mojoj 'ulozi' u incidentu, ja sam samo bio prolaznik, svjedok koji je stao u zaštitu gospođe koju ne poznajem i pozvao policiju. Niti sam okrivljenik niti sam oštećenik. To moram napomenuti da ne bi bilo živopisnih naslova u Slobodnoj Dalmaciji", napisao je Ivošević.
Iz policije su za Index potvrdili da su zaprimili dojavu o osobi koja na području Đardina galamom i vikom narušava javni red i mir te verbalno napada prolaznike. Prema dojavi, osoba je također udarila jednu osobu u ruku i udaljila se s mjesta događaja.
