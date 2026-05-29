MUP upozorava
"Molimo platite kaznu u roku od 48 sati": Ne nasjedajte na ovu poruku
Posljednjih dana na veći broj mobilnih uređaja i adrese elektorničke pošte različitih primatelja u Republici Hrvatskoj dostavljena je lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
Oglas
Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu, upozorava PU zadarska.
Kako nadalje piše u poruci, u slučaju nepodmirenja iznosa u roku od 48 sati, predmet će se prenijeti u postupak ovrhe u skladu s relevantnim odredbama Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, a što može rezultirati suspenzijom, privremenim oduzimanjem ili pravnim poništenjem vaše vozačke dozvole.
Obavještavamo građane kako se radi o „phishing“ kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac.
Više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara te savjete kako se zaštiti možete pronaći na internetskim stranicama policije, Web Heroj i na YouTube kanalu MUP-a.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas