Oglas

MUP upozorava

"Molimo platite kaznu u roku od 48 sati": Ne nasjedajte na ovu poruku

author
N1 Info
|
29. svi. 2026. 09:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Poruke
PU zadarska

Posljednjih dana na veći broj mobilnih uređaja i adrese elektorničke pošte različitih primatelja u Republici Hrvatskoj dostavljena je lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Oglas

Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu, upozorava PU zadarska.

Kako nadalje piše u poruci, u slučaju nepodmirenja iznosa u roku od 48 sati, predmet će se prenijeti u postupak ovrhe u skladu s relevantnim odredbama Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, a što može rezultirati suspenzijom, privremenim oduzimanjem ili pravnim poništenjem vaše vozačke dozvole.

Poruke
PU zadarska

Obavještavamo građane kako se radi o „phishing“ kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac.

Više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara te savjete kako se zaštiti možete pronaći na internetskim stranicama policije, Web Heroj i na YouTube kanalu MUP-a.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
internetska prijevara phishing prometne kazne policija poruke prevare

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ