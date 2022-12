Most: “Plenković podsjeća na srednjovjekovnu povijest i Zdeslava Trpimirovića”

Podijeli :

Gostujući u N1 studiju uživo, saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot komentirao je odluku Sabora o obuci Ukrajinaca i ostale aktualnosti.

S obzirom na to da Troskot nije glasao po pitanju obuke Ukrajinaca, zastupnik komentira: “Kad pogledate zadnjih mjesec dana, svi smo zajedno, cijela javnost, bili izloženi jednom emotivnom nasilju gdje se maltretiralo sa temom koja je jučer proglašena da je bila čista tehnikalija, simboličnost. Prije toga se prikazivalo da će to biti apokalipsa, sudbonosno pitanje za RH.” Zastupnik ističe da su se paralelno pod tepih gurale važnije teme.

“Mi kao klub Mosta smo bili dosljedni cijelo vrijeme. Nismo se pomaknuli niti milimetar od našega stava da se radilo o neustavnoj odredbi i da se sve svelo na to da predsjednik Vlade kaže da je to win-win situacija za njega. To pokazuje da niti je njemu do hrvatskog naroda, niti je njemu do ukrajinskoga naroda, nego zapravo do podčinjavanja Ustava RH koji je iznad svih koji se bavimo političkim poslom.”

Zastupnik upozorava: “Pitanje je što su se oni sve naobećavali u tom Bruxellesu, a da mi na kraju dana niti ne znamo, nego evo sad je ovo isplivalo.”

“Ono što sad već vidimo je da je premijer države politički epitaf na kojem piše ne ponovio se više nikad u hrvatskom narodu. Ništa više nije sveto za njegovu poziciju jer se sve podređuje na to da vrlo vjerojatno preuzme poziciju ministra vanjskih poslova EU-a. Nema tu pitanja hrvatskog ni ukrajinskog naroda, nego isključivo vlastite pozicije njega i osoba koje su njemu bliske. Tako je Tena Mišetić poslana u EU, pa Pejčinović Burić, Šuica… dakle to su sve osobe koje su njemu bliske koje su poslane tamo da njemu pripreme teritorij kako bi on kasnije prešao u EU. Mene to podsjeća na srednjovjekovnu povijest RH kad smo imali Zdeslava Trpimirovića koji nas je pokušao gurnuti prema Bizantu pa mu nije uspjelo.”

Na pitanje o tome kako se osjeća kad zastupnike poput njega nazivaju Milanovićevim pijunima, Troskot kaže jasno ne. “Mi smo saborski zastupnici koji smo izabrani od hrvatskog naroda da prezentiramo njihov stav. Javnost je rekla u 70 % u anketama da se ne slaže da ukrajinski kontingent završi na hrvatskom teritoriju. Javnost je rekla jasno ne, ne želimo takve stvari.”

“Narod je porazio Plenkovića u njegovoj namjeri da podčini Sabor i Ustav RH kako bi se i dalje šepurio sa tim rečenicama “država, to sam ja”. To je za njega definitivno gubitak.”

O ekonomskoj situaciji

Objašnjava da je recesija već tu: “Vidite da je i Ministarstvo financija kroz Vladu pokazalo da je gospodarstvo raslo 0,4%, ali to je zapravo jedan PR-ovski štos da se pokaže da je Hrvatska već i tehnički i realno u recesiji i sad je pitanje kako će se sve to odvijati s obzirom da je eurozona velika nepoznanica.”

Troskot procjenjuje da će sljedeće godine početi rasti pritisak na Vladu sa svih strana: “Definitivno će se to događati, a pogotovo jer su velike zemlje određene novce koje su dobivale iz EU-a više usmjeravale ka privatnom sektoru. Ovdje vam se dogodilo da ste vi novcem iz EU-a financirali vodnu mrežu, komunalno gospodarstvo, itd. Jednom kada uložite u javni sektor više nemate povrata, a kada uložite u privatni jačate gospodarstvo koje će biti otpornije na sve udarce koji stižu u 2023. godini.”

Naposljetku, komentirao je i situaciju sa sporazumom o konverziji ugovora o kreditu u francima u eure. Konverzija je provedena prije sedam godina, a danas bismo trebali čuti odluku Vrhovnog suda. “Europski sud za ljudska prava je također odbio žalbu od strane osam banaka, očekujem da će i Vrhovni sud ići u smjeru donošenja odluke u korist građana. Očekujem da će građani nakon sedam godina dobiti svoju pravdu.”

