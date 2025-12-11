Oglas

nova prevara

MUP objavio lažne mailove: Ne nasjedajte, obrišite ih!

N1 Info
11. pro. 2025. 12:54
ilustracija

Na adrese elektroničke pošte brojnih građana u Hrvatskoj stigla je lažna poruka u kojoj se nepoznate osobe predstavljaju kao visoki policijski dužnosnici

Na veći broj adresa elektroničke pošte različitih primatelja u Hrvatskoj dostavljena je lažna poruka u kojoj se nepoznate osobe predstavljaju kao načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac i ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Dalibor Jurić te navode kako je primatelj poruke osumnjičen za više različitih kaznenih djela i traže od primatelja da odgovori na poruku, a sve s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.

MUP

MUP obavještava građane kako se radi o tzv. „phishing“ kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati.

MUP

Više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara, kako se zaštiti te gdje mogu prijaviti kazneno djelo možete pronaći na internetskim stranicama policije: Internet prijevare i Web heroj te na YouTube kanalu MUP-a.

Elektronička pošta Internetska prijevara Lažno predstavljanje Phishing kampanja Policijsko upozorenje

