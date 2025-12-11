MUP objavio lažne mailove: Ne nasjedajte, obrišite ih!

Na adrese elektroničke pošte brojnih građana u Hrvatskoj stigla je lažna poruka u kojoj se nepoznate osobe predstavljaju kao visoki policijski dužnosnici
Oglas
Na veći broj adresa elektroničke pošte različitih primatelja u Hrvatskoj dostavljena je lažna poruka u kojoj se nepoznate osobe predstavljaju kao načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac i ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Dalibor Jurić te navode kako je primatelj poruke osumnjičen za više različitih kaznenih djela i traže od primatelja da odgovori na poruku, a sve s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.
MUP obavještava građane kako se radi o tzv. „phishing“ kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati.
Više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara, kako se zaštiti te gdje mogu prijaviti kazneno djelo možete pronaći na internetskim stranicama policije: Internet prijevare i Web heroj te na YouTube kanalu MUP-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas