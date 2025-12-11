MUP objavio lažne mailove: Ne nasjedajte, obrišite ih!

Na veći broj adresa elektroničke pošte različitih primatelja u Hrvatskoj dostavljena je lažna poruka u kojoj se nepoznate osobe predstavljaju kao načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac i ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Dalibor Jurić te navode kako je primatelj poruke osumnjičen za više različitih kaznenih djela i traže od primatelja da odgovori na poruku, a sve s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.