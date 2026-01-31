"Najveća europska obitelj" u Zagrebu, Plenković: Ovo su prioriteti EPP-a za 2026.

Drugog dana neformalnog skupa Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu razgovara se o radnom programu EPP-a za 2026. godinu. Na skup je došlo više od 20 europskih čelnika koji su dio EPP-ove obitelji demokršćanskih stranaka - među njima - predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te njemački kancelar Friedrich Merz.
Plenković s čelnicima EPP-a
Predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković sastao se s predsjednikom Partido Popular, Albertom Núñezom Feijóom i glavnom tajnicom EPP-a Dolores Monsterrat.
Na radnom doručku tijekom sastanka lidera raspravljamo o prioritetima @EPP.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 31, 2026
U fokusu su nam aktivnosti za snažniji gospodarski rast i konkurentniju Europu, ulaganja u sigurnost i obranu, jačanje europske obrambene industrije, zaštita granica i sprječavanje ilegalnih migracija,… pic.twitter.com/Z8R18eVMYh
EPP smatra da demografija nije rubno, već strateško pitanje
Europska pučka stranka (EPP) je u petak u Zagrebu donijela deklaraciju u kojoj stoji da demografija nije rubno, već središnje strateško pitanje za Europu, predlažući mjere kako bi se preokrenuo negativan trend broja stanovnika.
Europa koja se smanjuje i nije u stanju održati svoju demografsku snagu neizbježno će postati slabija Europa, manje sposobna štititi svoje građane, svoje gospodarstvo i svoje vrijednosti u sve konkurentnijem i nestabilnijem svijetu, stoji u deklaraciji donesenoj na skupu u Zagrebu.
U deklaraciji se upozorava da bi nastavkom sadašnjih trendova EU do 2070. činila tek oko četiri posto svjetskog stanovništva, a početkom 20. stoljeća obuhvaćala je gotovo četvrtinu.
EPP Leaders gather in Zagreb for the first time in 2026. 🇭🇷— EPP (@EPP) January 30, 2026
In a time of global uncertainty, leadership means unity, responsibility, and clarity of purpose.
Over the next two days, we will shape priorities for a stronger Europe. 🇪🇺 pic.twitter.com/n6O8XNSipE
EU je suočen sa starenjem stanovništva, depopulacijom i niskim stopama nataliteta.
U svim državama članicama stope fertiliteta pale su znatno ispod razine jednostavne reprodukcije od 2,1 djeteta po ženi, s prosjekom oko 1,38.
Time se stvara sve veći pritisak na mirovinske sustave, tržište rada i zdravstvene sustave diljem Europe, a kontinent se sve više oslanja na radnike trećih zemalja kako bi u kratkom roku ublažile pad radno sposobnog stanovništva.
