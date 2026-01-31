Oglas

drugi dan posjeta

"Najveća europska obitelj" u Zagrebu, Plenković: Ovo su prioriteti EPP-a za 2026.

N1 Info
31. sij. 2026. 10:16
31.01.2026., Zagreb - Predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenkovic i predsjednik spanjolske parlamentarne stranke Partido Popular, Albert Nunez Feijoo odrzali su bilateralni sastanak u hotelu Westin. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Drugog dana neformalnog skupa Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu razgovara se o radnom programu EPP-a za 2026. godinu. Na skup je došlo više od 20 europskih čelnika koji su dio EPP-ove obitelji demokršćanskih stranaka - među njima - predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te njemački kancelar Friedrich Merz.

Plenković s čelnicima EPP-a

Predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković sastao se s predsjednikom Partido Popular, Albertom Núñezom Feijóom i glavnom tajnicom EPP-a Dolores Monsterrat.

EPP smatra da demografija nije rubno, već strateško pitanje

Europska pučka stranka (EPP) je u petak u Zagrebu donijela deklaraciju u kojoj stoji da demografija nije rubno, već središnje strateško pitanje za Europu, predlažući mjere kako bi se preokrenuo negativan trend broja stanovnika.

Europa koja se smanjuje i nije u stanju održati svoju demografsku snagu neizbježno će postati slabija Europa, manje sposobna štititi svoje građane, svoje gospodarstvo i svoje vrijednosti u sve konkurentnijem i nestabilnijem svijetu, stoji u deklaraciji donesenoj na skupu u Zagrebu.

U deklaraciji se upozorava da bi nastavkom sadašnjih trendova EU do 2070. činila tek oko četiri posto svjetskog stanovništva, a početkom 20. stoljeća obuhvaćala je gotovo četvrtinu.

EU je suočen sa starenjem stanovništva, depopulacijom i niskim stopama nataliteta.

U svim državama članicama stope fertiliteta pale su znatno ispod razine jednostavne reprodukcije od 2,1 djeteta po ženi, s prosjekom oko 1,38.

Time se stvara sve veći pritisak na mirovinske sustave, tržište rada i zdravstvene sustave diljem Europe, a kontinent se sve više oslanja na radnike trećih zemalja kako bi u kratkom roku ublažile pad radno sposobnog stanovništva.

Teme
Dolores Monsterrat EPP europska pučka stranka posjet EPP-a Zagrebu

