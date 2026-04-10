Nacional: Žalac će uskoro premjestiti u tzv. Kuću Đokić, brinut će o kokošima

Bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac uskoro bi trebala biti premještena u objekt koji ni po čemu ne sliči na zatvor.
Gabrijela Žalac bi uskoro u kaznionici u Požegi, gdje od prvog dana uživa rijetko privilegiran tretman, trebala biti premještena u tzv. Kuću Đokić, izdvojeni objekt u otvorenom odjelu koji ni po čemu ne sliči na zatvor, piše Nacional. Radi se o kolokvijalnom nazivu za objekt unutar kaznionice za koji Nacionalov izvor ne zna otkud potječe, ali ga zatvorski čuvari redovito koriste.
"Gabrijela Žalac, bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a, od posebnog povjerenja hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, vrlo brzo mogla bi uživati dodatne pogodnosti prilikom izdržavanja zatvorske kazne koju ionako odslužuje u privilegiranim uvjetima, jer od prvog dana u toj kaznionici boravi u otvorenom sustavu.
Taj najblaži mogući sustav boravka u zatvoru, specifičan za žensku kaznionicu u Požegi, Gabrijela Žalac mogla bi početi koristiti za nekoliko dana. Trebala bi početi voditi brigu o kokošima nesilicama, ali to joj neće biti prvi put", piše Nacional.
Te nove detalje otkrio je Nacionalu isti izvor s neposrednim saznanjima o zbivanjima unutar kaznionice u Požegi, koji je prošli tjedan upozorio na krajnje rijetko privilegiran tretman koji u kaznionici ima Žalac.
Povlašteni tretman
Podsjetimo, ranije su dva neovisna izvora za Nacional potvrdila kako Žalac uživa privilegiran tretman koji joj omogućuje boravak u sobi bez rešetaka i slobodno kretanje krugom kaznionice bez stalnog nadzora, a vrijeme provodi radeći u vrtu. Isti izvori navode da je uobičajena praksa da osuđenice barem prvih nekoliko mjeseci provedu u poluotvorenom sustavu. Njezin boravak u prostoru bez rešetaka, koji čuvari tek povremeno obilaze, daleko je od onoga što javnost podrazumijeva pod zatvorom.
"Takav slučaj još nije zabilježen. Praktički joj svaki dan može netko doći u posjet, a mogla bi se čak i odšetati izvan kruga kaznionice i pitanje je kada bi to itko primijetio", rekao je jedan od izvora. Bivša ministrica tako se može bez nadzora šetati krugom izvan zatvorskih zidina, a dane krati sadnjom povrća u plasteniku i vrtlarskim poslovima do 14 sati.
