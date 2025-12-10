Oglas

dvogodišnja kazna

Gabrijela Žalac više nije u zatvoru u Remetincu

N1 Info
10. pro. 2025. 20:19
Bivsa ministrica Gabrijela Zalac malo prije 22 sata, javila u Remetinec zbog odsluzenja kazne. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Žalac se prošloga mjeseca javila na služenje dvogodišnje zatvorske kazne zbog afere Softver

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, koja se nagodila u aferi Softver, prebačena je u zatvor u Požegi na otvoreni odjel, doznaje RTL Danas. Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Žalac se na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne prvo javila u Remetinec prošloga mjeseca, gdje je stigla s dva kofera, a tijekom ulaska je okupljenim novinarima slala puse. 

Žalac je bila smještena u Centru za dijagnostiku nakon koje se određuje u koji će zatvor ili kaznionicu osuđenik biti upućen. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni. U pravilu zatvorenici ovdje provode 30 dana gdje prolaze obradu nakon koje se predlaže u kojim će sigurnosnim uvjetima izdržavati zatvorsku kaznu.

Dvogodišnja kazna zatvora

Žalac se nagodila s Uredom europskog tužitelja (EPPO) pred zagrebačkim Županijskim sudom i priznala krivnju u aferi Softver.   

Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, odnosno pogodovanja pri nabavi preplaćenog softvera u Ministarstvu na čijem je bila čelu. 

Teme
Afera Softver Gabrijela Žalac Kaznionica Požega Zlouporaba položaja

