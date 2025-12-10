Gabrijela Žalac više nije u zatvoru u Remetincu

Žalac se prošloga mjeseca javila na služenje dvogodišnje zatvorske kazne zbog afere Softver
Oglas
Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, koja se nagodila u aferi Softver, prebačena je u zatvor u Požegi na otvoreni odjel, doznaje RTL Danas. Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.
Žalac se na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne prvo javila u Remetinec prošloga mjeseca, gdje je stigla s dva kofera, a tijekom ulaska je okupljenim novinarima slala puse.
Žalac je bila smještena u Centru za dijagnostiku nakon koje se određuje u koji će zatvor ili kaznionicu osuđenik biti upućen. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni. U pravilu zatvorenici ovdje provode 30 dana gdje prolaze obradu nakon koje se predlaže u kojim će sigurnosnim uvjetima izdržavati zatvorsku kaznu.
Dvogodišnja kazna zatvora
Žalac se nagodila s Uredom europskog tužitelja (EPPO) pred zagrebačkim Županijskim sudom i priznala krivnju u aferi Softver.
Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, odnosno pogodovanja pri nabavi preplaćenog softvera u Ministarstvu na čijem je bila čelu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas