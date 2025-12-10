Gabrijela Žalac više nije u zatvoru u Remetincu

Žalac je bila smještena u Centru za dijagnostiku nakon koje se određuje u koji će zatvor ili kaznionicu osuđenik biti upućen. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni. U pravilu zatvorenici ovdje provode 30 dana gdje prolaze obradu nakon koje se predlaže u kojim će sigurnosnim uvjetima izdržavati zatvorsku kaznu.